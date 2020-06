VÍDEO Sin distanciamiento: Celebran fiesta de San Juan en Naiguatá pese a la cuarentena #23Jun

En Vargas la cuarentena no impide la celebración de la Fiesta de San Juan. Usuarios de las redes sociales informaron que los ciudadanos acudieron voluntariamente al tradicional toque de tambor. Muchos de los participantes no llevaban tapabocas y la mayoría no respetó la distancia social.

«Adiós cuarentena. Calentamiento previo a la fiesta de San Juan este martes 23 de Junio en Naiguatá», dijo la periodista Lohena Reverón en Twitter.

🚨[ATENCIÓN] #23Jun ¡Adiós cuarentena! Calentamiento previo a la fiesta de San Juan este martes 23 de Junio en Naiguatá #Vargas



La consigna es: "EL QUE TENGA MIEDO A MORIR QUE NO NAZCA”. Vídeo: Cortesía. https://t.co/MCxbUp0DBV pic.twitter.com/KXoqMaP87b — Lohena Reverón (@lareveron10) June 23, 2020

Este 20 de junio, debido al aumento acelerado de los casos, Delcy Rodríguez anunció una serie de medidas especiales para prevenir la propagación del coronavirus. En la actualidad el país registra más de 4.000 casos del nuevo coronavirus.

Repique de tambores en Naiguatá, #Vargas adiós al distanciamiento social #23Jun pic.twitter.com/9puN02z2h2 — Rey Mozo Zambrano (@reymozo) June 23, 2020

Fiesta tradicional de San Juan

El motivo de la celebración está basada en la conmemoración del día más largo del año con la llegada del solsticio del verano en el parte norte del Hemisferio.

Esta fiesta pagana fue absorbida por el cristianismo y en el cambio con el nuevo calendario este acontecimiento de la noche más larga del año fue vinculada a la fe cristiana con el nacimiento de San Juan Bautista, que según la Biblia, fue el 24 de junio.

Fuente: El Nacional