VIDEOS Así se movió México luego del fuerte sismo de este martes #23Jun

Pánico sintieron los mexicanos la tarde de este martes, al registrarse un sismo de 7,1 de magnitud. El evento sísmico se produjo a unos 12 kilómetros de la localidad de Crucecita, en el estado de Oaxaca, según los medios de comunicación de ese país. . En redes sociales circulan videos en los cuales se observa cómo se movían los edificios durante el sismo, ante la mirada atónita de los mexicanos quienes se resguardaron en lugares abiertos. Las alarmas sonaron con suficiente anticipación, lo cual permitió que decenas de personas lograran abandonar los edificios a tiempo. . Hasta ahora se conoció que hay una persona fallecida. El presidente de esa nación, Manuel López Obrador, aseguró que no hay víctimas fatales sino daños materiales. Equipos de rescate se encuentran desplegados para realizar labores de rescate y evaluación de daños. . Lea más en www.elimpulso.com . . #Sismo #Terremoto #México #Temblor #Noticias #Información #Venezuela #Barquisimeto #ElImpulso #News #23Jun