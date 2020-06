Guaidó sobre agresión de Eva Leal: Luchamos en contra de la brutalidad de una dictadura #24Jun

View this post on Instagram

Este martes 23 de junio la abogada Eva leal fue detenida de manera arbitraria por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Barquisimeto. . El hecho ocurrió en un punto de control ubicado en el Puente Macuto, vía El Manzano, cuando la profesional del derecho se trasladaba en su vehículo camino a su casa. . Según informó el abogado Henderson Maldonado, los funcionarios de la GNB le habrían exigido a la abogada el pago de 5 unidades tributarias por transitar luego de la hora de circulación permitida en el estado Lara. . Ante esta situación, la doctora Leal pidió que le mostraran la Gaceta Oficial para poder cancelar la multa, lo que generó una discusión con los funcionarios de seguridad. . En redes sociales fue difundido un video donde se observa como una uniformada sujeta con fuerza a la abogada quien se encuentra en el suelo, ante la indignación de los presentes quienes le pedían que la dejara ir. . Texto: Enrique Suárez . Video: cortesía . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #DDHH #Abogada #Cuarentena #GNB #Detención #COVID19 #Coronavirus #Información #News #Noticias #ElImpulso #23Jun