#AvanceIMP Envían equipo de desinfección al mercado Terepaima #25Jun . Luego de que los comerciantes que trabajan en el mercado Terepaima pidieran esta mañana a las autoridades que les resolvieran la necesidad de abrir sus negocios, se envió a un equipo de desinfección. . Aproximadamente a las 10:30 AM llegó un equipo de bomberos para desinfectar este mercado, con la colaboración de los comerciantes quienes también contribuyen en la limpieza del lugar. . Los trabajadores agradecieron a las autoridades por haber mediado en esta situación y buscar las formas oportunas para desinfectar el mercado y así poder trabajar. . Se conoció que de llevarse a cabo todo el proceso de desinfección correspondiente durante este día, los comercios podrán abrir al público a partir del viernes 26 de junio. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com