Claudio Fermín: El TSJ no tiene nada que ver con lo que esa AN hizo #25Jun

Este jueves el dirigente político Claudio Fermín miembro de la mesa de negociaciones entre la llamada oposición minoritaria y el régimen chavista, alabó unas eventuales elecciones parlamentarias luego de que el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de Nicolás Maduro, nombrara a un Consejo Nacional Electoral ilegalmente sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional como único ente autorizado para tal fin en la Constitución Nacional.

“Nadie se esperaba que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) escogiera la nueva directiva del CNE”, dijo Fermín en una entrevista en el canal Globovisión.

Fermín aseguró que “el año próximo vamos a tener elecciones de alcaldes y gobernadores. Lo que tenemos este años son elecciones para la AN”.

“Si elegimos una nueva AN esa será una columna importante para recuperar la institucionalidad en el campo político“, aseveró el otrora dirigente de Acción Democrática.

Fermín afirmó que “en el país urge para una nueva AN para quienes creemos el equilibrio en los poderes públicos. Tenemos que primero recorrer estos 6 meses, luego tener una nueva AN y espero que esa nueva AN comience a legislar“.

“Los venezolanos urgimos de un cambio integral que apunta a varias direcciones. Creo que un cambio en la AN ayudará a resolver los problemas. Estos 5 años son tan precarios y pobres en eficiencia parlamentaria”, señaló el ex candidato presidencial en el programa Primera Página.

El dirigente cuestionado dirigente político defendió a quienes dirigen el poder judicial en nombre del régimen alegando que “el TSJ no tiene nada que ver con lo que esa AN hizo. Acabaron con Citgo y con los patrimonios (del país). Lo que ha hecho Trump y las potencias dóciles para asfixiar a Venezuela es perverso y diabólico”.