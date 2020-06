Emilin Piña: Lo que le ocurrió a la abogado Eva Leal es una alerta para exigir nuestros derechos #25Jun

Luego de ser juzgada por tribunales militares, la abogada Eva Leal fue puesta en libertad con medida de presentación cada vez que el tribunal lo requiera. Sin embargo, defensores de derechos humanos en Lara consideran que nunca tuvo que haber sido detenida tras la agresión física que recibió por parte de la funcionaria de la Guardia Nacional el pasado martes 23 de junio.

Emilin Piña, abogado y presidenta de la Fundación Mujer Tu Voz Tiene Poder, dijo a Elimpulso.com que “Eva no cometió ningún delito, debió quedar en libertad plena. Lo que le ocurrió a Eva Leal puede ocurrirle a cualquier venezolano, esto es una alerta para que todos exijamos a los que están en el poder que se respeten nuestros derechos”.

“Debemos exigir que los funcionarios actúen apegados al correcto procedimiento, respetando los derechos humanos a la ciudadanía. Se debe romper el patrón de la agresión porque ellos están para brindar protección a la ciudadanía”.

“Hay momentos dónde el funcionario debe realizar su trabajo, siempre y cuando esté enmarcado en la ley, nunca en contra de los derechos humanos, nunca desde el maltrato ni del soborno”, indicó Piña.

Ante vídeo que dejó en evidencia la actuación de la funcionaria en contra de Leal, la activista de derechos humanos realiza la siguiente interrogante “¿Qué hubiese pasado si esa grabación no existiera?, no hubiese tenido revuelo internacional”, acotó, considerando los casos que no son visivilizados o que no tienen el alcance que tuvo el vídeo de Eva Leal.

Asimismo, se manifestó en contra del soborno y maltrato sistemático que “algunos funcionarios” ejecutan en contra de la gente en Venezuela y expresó que los ciudadanos pueden acercarse a la Red de Derechos Humanos del Estado Lara para denunciar las acciones que atenten contra su dignidad. Aseguró, que los defensores de derechos humanos “son la voz de los que callan”.

Finalmente, dijo que “todos nos unamos al rechazo de la acción de la funcionaria que agredió a la abogada Eva Leal y en contra de lo que nos puede ocurrir a nosotros, es un tema de decir alto a la violencia”.