José Gregorio Zaa: Es imposible realizar elecciones parlamentarias este año

El abogado especialista en materia electoral José Gregorio Zaa consideró este jueves que este año no podrán realizarse elecciones parlamentarias por cuánto argumenta es imposible que el régimen, “a través de la maniobra de un Consejo Nacional Electoral írrito, escogido a dedo, pueda convocar y realizar estos comicios antes del 31 de diciembre”.



Explicó Zaa que no hay tiempo para organizar tales elecciones y desde su perspectiva, si ello ocurre, estaríamos en presencia de un golpe de Estado proferido por el régimen a través del Tribunal Supremo de Justicia del régimen “y sus adláteres del CNE”.



Aseguró que, en consecuencia, se debe prorrogar la junta directiva y los integrantes de la actual Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó.



“El artículo 298 de la Constitución regula la aplicación de la Ley de Procesos Electorales y la blinda para que no sea modificada o alterada por caprichos o intereses particulares, como en el caso actual, por los menos con seis meses de anticipación al evento electoral”, explicó Zaá.



Agregó el especialista en procesos electorales amplió que el cronograma electoral para escoger a los diputados a la AN es muy complejo, requiere como mínimo nueve meses, y más de cien pasos para su control, administración e implementación; es por ello que no ve posible la realización de elecciones parlamentarias este año.



Ante ese panorama, Zaá pregunta ¿Cómo van a modificar el registro electoral? ¿Cómo realizarán el corte? tomando en consideración la diáspora.

También cuestionó cuál será el sistema De votación a aplicar y reiteró que la Junta Electoral Nacional no ha podido hasta la fecha convocar el evento y no tendrán chance.



Zaa expresó que la sentencia 0068 del 5 de junio del 2020 es una barrabasada proferida por la sala constitucional del TSJ, al incurrir en un exceso judicial.



“Además de declarar la omisión legislativa de la AN, y actuar de manera írrita al designar a los rectores principales y suplentes del CNE, el TSJ procedió también a reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales y peor aún, a la propia Constitución, alegando desigualdad en la aplicación del principio de equilibrio político, cita el especialista electoral”, concluyó el abogado.