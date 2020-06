OPINIÓN Caleidoscopio: La buena esposa (The wife) #25Jun

Director: Bjorn Runge

La buena esposa es una película que a la feminidad empoderada de seguro encresparía su piel. Un film que suscita discusiones, invita al debate y no deja contento a todo tipo de espectador. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer, pero, ¿quién realmente es grande?, la autoestima y la manipulación en la pareja, el éxito de uno no es el éxito del otro. Una cinta controversial.

Veamos la trama, Joan Castleman (Glenn Close) es una buena esposa, de belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambiciones para mantener viva la llama de su matrimonio con su marido, Joe Castleman (Jonathan Pryce). En vísperas de la entrega del premio nobel de literatura de 1992 decide desvelar su secreto mejor guardado: es ella quien escribe las novelas de su esposo.

Es un film que plantea inquietantes preguntas sobre la naturaleza de la colaboración en pareja. Inicia con una secuencia magnifica: el escritor ensaya el preámbulo a una travesura sexual con su esposa, quien se ríe y prefiere dormir. Es decir, mostrándonos la llama existente de amor, deseo, complicidad entre ellos.

Pero Joan Castleman la esposa incondicional ¿tendrá baja autoestima?, es decir, ¿cómo es versea sí mismo? En el libro “El Camino menos transitado” del psiquiatra Scott Peck“una mujer con poca autoestima generalmente es dependiente, no toma decisiones adecuadas, maltratada y no tiene condiciones para defenderse” pero Joan dirigía todo en su hogar, la vida de su esposo y esté en cada momento valoraba en público todo su apoyo y reconocía sin ella no lograría nada. Usted sacará su conclusión.

Pero entonces ¿el esposo es un manipulador emocional? Otro libro, “El chantaje emocional” de la Terapeuta Susan Forward nos dice que “es una poderosa arma de manipulación con la cual la gente cercana a nosotros nos amenaza, directa o indirectamente, para castigarnos si no consiguen lo que quieren” es decir, quien chantajea se aprovecha de los miedos de la otra persona para hacerla sentir culpable u obligada a cumplir con sus exigencias. En el film el escritor actuaba para la buena esposa de forma encantadora, un rasgo de la manipulación, pero no la descalificaba, ni hacia hacer culpable, ni amenazaba con sutileza, otros rasgos del manipular. Otra conclusión para usted.

Después de enterarse de que a Joe le han concedido el Premio Nobel la buena esposa entra en crisis, se cuestiona sus elecciones de vida. La escena de ceremonia del premio, la actriz Gleen Close dramatiza con su rostro un manojo de emociones que la hizo ganar por su lenguaje corporal el Globo de Oro. Recomiendo detallar.

Su forma de darse cuenta como ha llevado su vida en la sombra de su esposo es lo que genera la trama central en el film, su posible estallido al mundo. Queda abierta la interrogante si lo logra o no, lo que sí es cierto que ella se permite, lo que en terapia Gestalt se llama hacerse responsable y consciente que debe cambiar.

Es un comedia negra entretenida,los protagonistas se dirigen el uno al otro como dos animales en celo, viejos y heridos, donde el amor y la complicidad de una vida juntos por cuarenta años danza entre ellos, donde se crea grandes interrogantes de lo que es vivir en pareja, acompañar a veces, ser la sombra otras, hacer silencio en miras de alguno de los dos crezca y logre en función de ambos.

