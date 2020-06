VIDEO El periodismo venezolano da voz a quienes son silenciados

El periodista cumple un rol fundamental en la sociedad, sobre todo en este momento en que se enfrenta a la peor de las pandemias que ha sufrido la humanidad.

Este 27 de junio se celebra el Día Nacional del Periodista, en medio de un clima de hostilidad y persecución contra los comunicadores sociales que exponen, contra viento y marea, las más duras realidades que viven cientos de ciudadanos.

Monseñor Basabe: Los periodistas contribuirán a reconstruir el tejido social

Al dar su opinión a Elimpulso.com, monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo de San Felipe y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, se mostró solidario con los comunicadores sociales en el reclamo de acceso a las fuentes y a la oportunidad de poder realizar sus investigaciones en torno a los asuntos que más conciernen a la población.

La función esencial del periodista es dar a conocer la verdad de lo que acontece en cada actividad que interese a la gente.

En este sentido, comentó que en relación a la pandemia del coronavirus Covid 19, cuyas cifras son dadas únicamente por voceros oficiales, no hay confiabilidad en las informaciones suministradas hasta ahora, ya que los periodistas no han tenido el acceso necesario para constatarlas.

Tienen los periodistas muchos retos y contribuciones que hacer en este país, donde se ha producido una ruptura del tejido social.

Corresponderá a los comunicadores sociales una gran responsabilidad en la labor de reconstruir ese tejido social, en el que deben prevalecer, valores, principios y referentes que nos permitan tener un país distinto, en el cual se pueda vivir dignamente y tener como norte la verdad en todo su extensión.

Comunicar la verdad

La rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) de Barquisimeto, ingeniero Rita Añez, declaró que el periodista al igual que los educadores tienen una función primordial en la sociedad: ejercer la comunicación en búsqueda de la verdad.

El periodismo es una profesión noble, porque su función es llevar la información, lo más precisa que pueda, a la población.

Además se esfuerza por conseguir la información cuando ésta no es fácil de obtener, porque siempre hay interés en ocultar hechos.

Y es de destacar que los periodistas, como los educadores, tienen que ahondar, profundizar e investigar, en diferentes especialidades para poder mantener bien informada a la población.

Cuarto poder

El doctor Reinaldo Rojas, historiador y académico larense, refirió que el periodismo es parte de la modernidad y del origen del surgimiento de las repúblicas, por cuanto tuvo que ver con la formación de la opinión pública y, desde luego, con el derecho a que los seres humanos pudieran lograr plena libertad.

El Libertador Simón Bolívar consideró que el periodismo era el cuarto poder (después del Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en las repúblicas que se crearon con la ruptura de los imperios.

Es por ello que se ha hecho necesario que haya un periodismo plural, crítico, que asuma sus responsabilidades de dar a conocer la verdad y, al mismo tiempo, es fundamental en la formación de ciudadanía.

Imprescindible para todos

Sin el periodismo no hubiera sido posible que la humanidad pudiera conocer lo que está aconteciendo en el momento, dijo el artista plástico Jesús Armando Villalón.

Situaciones tan graves como la pandemia que hoy padece el mundo, cuyas cifras mortales son espantosas, no pueden ser ocultadas por los gobiernos.

Igual pasa con todas las demás cosas que suceden, ya que los periodistas por su espíritu acucioso tienen que estar pendiente de todo lo concerniente al ser humano.

Como la televisión y la radio, el periodismo es un medio de información necesario, agregó. Lo considero imprescindible y lo valoro porque los profesionales cumplen una labor, a veces, muy riesgosa para mantenernos informados. Los felicito en su día.

Profesión noble

El ingeniero Giorgio Reni, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) Lara, afirmó que la profesión del periodista es muy noble porque quienes la ejercen cumplen un rol fundamental, tal como lo hacen los médicos, que no tiene horario porque deben estar pendientes de su labor en forma permanente.

Realizan una labor muy exigente. Tienen que estar al tanto de lo que acontece. Y en algunas ocasiones corren serios riesgos, incluso pueden perder la vida como ha ocurrido en todas partes del mundo.

En esta fecha expresamos nuestra palabra de felicitación a todos los periodistas.

Dar a conocer los hechos

Para la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, directora del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados del estado Lara, la profesión del periodista es muy necesaria, aunque conlleva riesgos muy grandes.

No sólo se sirve de la palabra, sino de las imágenes para hacer conocer los hechos, para hacer más patente lo que informa, expuso. Y se hace imprescindible en este país, donde el régimen mantiene una enorme opacidad informativa.

Han sido los profesionales de la comunicación los más afectados por la represión de un régimen, que trata de imponer el miedo y el terror.

La población necesita mantenerse informada y son los periodistas los que cumplen esa labor, corriendo todos los riesgos, ya que prácticamente no tienen acceso a las fuentes de información y deben empeñarse en una búsqueda intensa para conseguir la verdad de los hechos. Es por ello que no sólo en este día, sino todos los días en que tenemos que hacerle nuestro reconocimiento a los profesionales de la comunicación.

Única ventana

A medida que el régimen se radicaliza, que inmoviliza a la población y hace crecer el terror en todas partes, no nos queda sino la ventana del periodismo para poder expresar nuestras opiniones, expresó la doctora Sobella Mejías, exrectora del Consejo Supremo Electoral y quien presidiera, entre otros cargos, la comisión de Registro Civil y Electoral de la república.

Es difícil ejercer el periodismo hoy en Venezuela, prosiguió. La mayoría de los medios impresos han cerrado por falta de insumos, claro está, porque el régimen no los suministró a los diarios que mantenían una línea de independencia y de abierta crítica.

Hoy estamos informados principalmente por los medios digitales, cuyos trabajadores hacen grandes esfuerzos por cumplir con su labor, la cual está llena de riesgos, por cuanto todos están expuestos a ser judicializados por atreverse a dar conocer hechos que el régimen mantiene ocultos.

No sólo los felicitamos en su día, aunque sabemos que no lo celebran porque no la pandemia, sino el régimen se ha encargado de buscar la forma de silenciarlos, de acallarlos, de impedir que cumplan su función, que es la de informar oportuna y verazmente.

Nuestro reconocimiento a todos los profesionales de la comunicación en este día.

Por: Pacífico Sánchez/ Haydeluz Cardozo

Video concepto, edición y montaje: Luis Miguel Rodríguez/ José Enrique Arévalo