Leopoldo López consideró que articulo de WSJ en su contra carece de fundamentos y pruebas

El dirigente político y líder del partido Voluntad Popular, salió al paso al artículo que escribiera el diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ) en donde lo acusa de ser financista de la operación Gedeón. López considera que el artículo carece de fundamento pues no presentó pruebas de las graves acusaciones emitidas.

“Hoy día del periodista quiero enaltecer el trabajo de los profesionales de la prensa que día a día arriesgan sus vidas por llevarle la verdad a los venezolanos. Son ustedes un pilar fundamental de nuestra lucha. Llamamos a la reflexión a quienes no cumplen con esa vital labor a cabalidad”, expresó López en Twitter, en reconocimiento al trabajo de los comunicadores.

“Ayer WSJ, sin fundamento ni pruebas, publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona completamente falsas. Además, me acusan sin presentar ningún tipo de pruebas. Y no las presentan porque simplemente no existen”,dijo el dirigente político a través de su cuenta en Twitter.

De igual forma, López quien se mantiene en la residencia diplomática del embajador de España en Venezuela, recordó que “en Voluntad Popular hemos tenido que enfrentar cárcel injusta, persecución, tortura, exilio, hasta dos hermanos asesinados (Pipo y Cesita). Pero nada de eso ha podido con nuestra vocación de lucha por recuperar la libertad de Venezuela”.

“La dictadura ha buscado involucrarnos en sus mentiras para justificar la persecución en contra de los partidos políticos democráticos. Su aparato de propaganda se ha dedicado a desinformar y lamentablemente ha encontrado eco en voces que están llamadas a mostrar hechos reales”, comentó.

Finalmente, López sentenció que “por más mentiras, persecución, amenazas nosotros no abandonaremos nuestra lucha, no desistiremos”.

