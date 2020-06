RETACITOS #28Jun

Resulta verdaderamente intolerable la “criminalización” que pretenden hacer los efectivos castrenses, en contra de la abogada Eva Leal, luego de que una primera teniente de ese cuerpo, en un claro y aberrante abuso de autoridad, lo cual quedó debidamente registrado en los distintos videos que se hicieron de la actuación, que luego se viralizaron en las redes, al extremo que el propio presidente interino Juan Guaidó se pronunció en torno al caso. Lo más inquitante de toda esta historia, es que al parecer la agresión se produce porque la abogada golpeada y sus familiares, aun cuando estuvieron dispuestos a pagar Bs. 350.000 por multa por circular en horas de toque de queda, se negaron a pagar Bs. 150.000 adicionales por cada una de las siete personas que andaban como acompañante, lo que dizque fue el detonante, cuando exigieron que se presentara la norma para justificar la medida, peor aún este dinero presuntamente se tenía que depositar en cuentas particulares. Circuló la versión que señalaba que la teniente agresora estaba detenida y acusada de varios delitos; sin embargo, esto no se pudo confirmar. El jueves un tribunal, en una decisión aberrante y antijurídica, le dio la libertad con medida cautelar, cuando ha debido ser plena porque no cometió delito. Por cierto, por las redes sociales circulan versiones que indican que al parecer la abogado tiene sus veleidades chavistas y revolucionarias, de allí que aseguran que “habría recibido una dosis de Patria”, incluso que acompaño a Tere cuando sacaron el burgomaestre sindicalista del despacho, pero en todo caso la agresión se cometió. ¿Sería interesante averiguar cómo van a premiar a la teniente por su flagrante abuso de autoridad?

*****

Consideramos que ha llegado la hora en que las autoridades nacionales y regiones inicien la implementación de una campaña intensa y agresiva en torno a los enormes riesgos que en estos momentos corre toda la población venezolana, si no se toma con seriedad y responsabilidad la expansión del COVID-19 en Venezuela. Escuchamos un nuevo audio del presidente del Colegio de Médicos del estado Lara en el que alerta sobre la gravedad de la situación en la entidad, asegurando que por la falta de una adecuada dotación de equipos de protección y seguridad, tanto en el ámbito público como en el privado, ya hay varios galenos infectados con el virus, por lo que “emplazan” tanto a las autoridades de la entidad como a los administradores de centros de salud privado, a garantizar estas dotaciones; asimismo, recomienda no manejar con ligereza las informaciones a través de las redes privadas, para evitar que circulen aquellas que no son reales y plantea algo muy grave, cuando exige a las autoridades que dirijan su mirada gerencial a la red tradicional de salud, “porque hoy tenemos totalmente sin dotación a los principales centros de la red tradicional”, poniendo como ejemplo el caso de la carpa militar montada en el HCUAMP, la cual comparó con un rancho, para las consultas sintomático respiratorias, la cual carece de lo más elemental, como lo es un lava manos, un baño, un área de descanso y un área de atención, exhortando a los médicos a ceñirse a los protocolos establecidos por los organismos multilaterales, deben tener no solamente el equipo de protección personal, sino las condiciones sanitarias de infraestructura, de organización, de planificación y de acción, de acuerdo con la magnitud de la pandemia. Ojalá que el gobierno regional y las autoridades de salud, atiendan sus observaciones e impidan que se repita lo del estado Zulia.

*****

El descaro, la desfachatez y la poca seriedad de algunos y algunas personajes que laboran en las altas jerarquías del CMI, ciertamente que no tienen techo, son infinitos y a esta conclusión llegamos, después que la semana pasada hicimos mención de la reunión sostenida con la presidenta del CNP Lara, debido a la problemática existente en el Departamento de Prensa, donde tienen al frente de esta dependencia, a un funcionario que no es periodista y está usurpando el cargo, señalando en esa reunión, que el fulano ejercía funciones de relaciones públicas. Íntimamente seguramente se estaban regodeando porque simplemente se estaban burlando de la presidenta del Colegio, quien de buena fe asistió a la reunión, confiando en que iba a reunir con gente seria. A nuestra mesa de redacción llega un memorandum fechado el 17 de marzo de 2020, dirigido a Recursos Humanos, en donde se participa que CMI, en la sesión N° 20 de la misma fecha acordó “designar al ciudadano (JG) como Director de la Dirección de Prensa del Concejo”, mientras que a la verdadera periodista la nombraban en el mismo documento como “coordinadora de prensa”, a la vez que le garantizaban sus derechos adquiridos como funcionaria. Y si hay algunas dudas también nos enviaron copia del acta de sesión de la cámara municipal, las cuales tenemos a buen resguardo, las copias de los documentos llegaron al correo por varios canales. ¿Tendrán ahora, el tupé de salir a decir que estos documentos son falsos? ¿Se atreverán a volver a mirar a la cara a la presidenta del CNP? ¿Quién puede confiar en personas que actúan en forma tan vil y artera?

Después de lo antes señalado en el CMI puede ocurrir cualquier cosa, se puede ver lo inimaginable, de allí que el video que circula por las redes sociales, en el que aparecen tres supuestas secretarias de la corporación edilicia con expresiones procaces y de mal gusto, propias de las mujeres que se dedican a la profesión más antigua del mundo, el cual dizque habría sido grabado internamente presumiblemente por el flamante jefe de prensa, al parecer en la propia sede donde labora la jefecita. Ciertamente en cualquier organismo serio, en una empresa privada, por menos de esto, las participantes en este aberrante “talk show” ya estarían suspendidas, excluidas o removidas de sus cargos, el no hacerlo , sería permisivo y en consecuencia, se podría solicitar a la jefecita que si es capaz de permitir estas actividades de libertinaje, debería por vergüenza poner su cargo a la orden, resultando lo más inquietante que se jactan al señalar dizque el burgomaestre achocolatado estaría de acuerdo con toda esta depravación y la anarquía reinante en la corporación edilicia.

*****

Por cierto, otra noticia que ha estremecido a la opinión pública regional y nacional, ha sido el caso de la muerte de un niño de siete años en Lara, luego de estar esperando, al parecer durante cerca de cuatro meses que la morrocoy una burocracia del pediátrico de Barquisimeto, le autorizaran en ingreso para ser operado. La politóloga Marisol Bsutamante, quien siguió muy de cerca el caso, señala que el niño luchó por su vida y a pesar de su incapacidad congénita, hizo tremendos esfuerzos por tener una vida normal, asistiendo a la escuela de Siquisique y ganándose el cariño de todos de sus vecinos y habitantes del pueblo, quienes siempre cooperaban con la compra del material quirúrgico requerido por los médicos del mencionado centro asistencial. Relata que el niño solo pedía la intervención de los médicos para alargar su vida y para eso espero cuatro largos meses, señalando que “el equipo médico que atendió el caso del niño incurrió en negligencia, lo cual causa su deceso”. Asegura que este acto en detrimento de su integridad física y moral familiar viola los artículos N° 2, 3, 19, 78 y 83 concernientes a los derechos humanos a la vida, de los derechos del niño y de la salud. Incluso se denuncia que presuntamente la jefecita del nosocomio tardó cuatro meses en aprobar el ingreso, aun cuando los padres del menor ya habían adquirido la válvula y el kit quirúrgico. La verdad que no hay derecho que Ángel de Jesús haya muerto. Al menos debería abrirse una investigación y establecer las responsabilidades, ¿hasta cuando tanta impunidad?

*****

El análisis que presenta la ONG Acceso a la Justicia, en torno a lo que se busca con la designación de un CNE mediatizado y además facultado ilegalmente para legislar, es claro y contundente, cuando señala “que es previsible cuál es el objetivo del Gobierno de Nicolás Maduro: Hacerse con la Asamblea Nacional, cambiando nuevamente las reglas de juego para favorecer sus intereses. El cambio del sistema electoral por parte de un ilegítimo CNE, nombrado al margen de la Constitución, y sobre el cual existen dudas más que razonables sobre su independencia y autonomía, alejan las posibilidades de que en el país se puedan celebrar elecciones auténticamente libres, justas y transparentes. Con este telón de fondo, todo parece indicar la clara intencionalidad política que tendrán las próximas elecciones parlamentarias. Lo cierto es que el panorama no es nada alentador para la sociedad venezolana, básicamente frente a un TSJ cada vez más servicial a los intereses del régimen, y ante un nuevo árbitro electoral que, al igual que el anterior, tampoco parece generar confianza y seguridad jurídica”, bien amigos más claro no canta un gallo y ya saben lo que implica ir a unas elecciones en estas condiciones.

*****

Siempre hemos mantenido una gran simpatía a nivel político, por las posiciones firmes y sin guabineos, planteamientos concretos y declaraciones precisas de la lideresa de Vente Venezuela, María Corina Machado, a quien le hemos venido siguiendo los pasos durante toda su trayectoria dentro del acontecer político nacional, comprobando que a diferencia de quienes se dicen ser dirigentes políticos, no actúa como el cangrejo, tres pasitos adelante y dos para atrás; además a esto se suma su preparación académica, sus trayectoria impecable y credenciales suficientes que la califican para asumir las más elevadas posiciones en el país. Lamentablemente, en su entorno cercano se encuentran personas que no son políticos, no tienen ningún soporte ni nacional ni regional, son personajes que no tienen estabilidad, andan del timbo al tambo viendo donde pueden ubicarse para salir en los medios, quienes lejos de contribuir con su presencia a fortalecer la posición de quien encabeza la organización, se convierten en obstáculos para su crecimiento, de tal manera que como observadores imparciales que no tenemos intereses en cargos políticos ni administrativos, nos atreveríamos a sugerirle a MCM la conveniencia de hacer una revisión y luego una depuración, que más temprano que tarde, le va a rendir frutos altamente positivos. Ojalá que no demore mucho.

*****

La gente de la Urb. El Cólera, parroquia Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, los vecinos montaron en “idem”, una vez que recibieron y pagaron las cajas y bolsa Clap y se dieron cuenta que les habían escamoteado el aceite comestible, aun cuando les habían cobrado completo; por supuesto siempre se ha dicho que pueblo chiquito infierno grande, de inmediato comenzaron los investigaciones para determinar, quien o quienes eran los responsables, ya que tenían la información que originalmente tenían el producto, de entrada los vecinos regresaron las bolsa a la Sala Situacional de los Clap, como entre cielo y tierra no hay nada oculto, alguien pasó el dato y dijo que el aceite se “había quedado” en los abastos Venezuela, en el sector El Cementerio, la gente se fue enardecida hasta el lugar y ante el temor de que se complicaran las cosas, les devolvieron el aceite quedando claro y en clara flagrancia que se lo habían “robado”, es decir que hay un reconocimiento implícito de que se cometió un delito; mientras que los vecinos se están preguntando, será que este caso se va a investigar, cuantos otros productos no les habrán sacado a esas bolsas sin que los afectados se den cuenta, se establecerán responsabilidades, o será otro caso donde los revolucionarios se tapan entre ellos mismos y por eso existe tanta impunidad en la revolución. Mucha gente va a estar atenta a lo que acontezca con este caso en el futuro. Oído Carmelina, la están haciendo quedar muy mal.

*****

A propósito, mientras las autoridades regionales declaran a los medios y presentan cifras en torno a la reducción de la delincuencia en la región, nadie se atreve a salir de su casa después de las 7 de la noche debido a la gran inseguridad reinante, de allí que la denuncia que me envían los amigos de Palavecino, donde señalan que un equipo de personas de la sociedad civil y dirigentes de distintas zonas del municipio, cansados de las burlas de Hidrobarro, se atrevieron a informar en torno a la desaparición de la bomba N° 4 del Sector la Montañita, la que se llevaron con todo y tablero y sin ninguna explicación, lo que ha traído como consecuencia que se hayan quedado sin el preciado líquido los ciudadanos de Agua Viva, Tarabana, Santa Cecilia, Alí Primera, Rómulo Gallegos, Las Acacias. Por supuesto a nadie se sorprendería que la empresa de servicio se haya llevado los equipos y el tablero para resolver el problema de alguna zona donde viven algunos enchufados, dejando a estas comunidades pasando las de Caín, en estos momentos donde el agua es un elemento vital. Por eso es que le plantean a los funcionarios de la hidrológica:“Queremos que aparezca nuestra bomba y el tablero”, enviándole de paso un SOS a Carmelina para que interceda para que aparezcan estos equipos, no debe olvidar que en estas zonas afectadas hay el voto parejo.

*****

Nuestra capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lectores amigos nos hacen llegar copia de un twitter atribuido a una magistrada del TSJ donde hace el siguiente planteamiento: “Los humanos estamos sobrando en el sistema global post industrial. Se estima que solo son suficientes 500 millones de seres humanos que habitan en el mundo. No solo sobramos es que 6.500 millones de personas NO pueden sobrevivir. Esto está planteado” (SIC). La verdad que la propuesta no es fácilmente digerible. En consulta con reconocidos abogados amigos de larga trayectoria, coinciden en la siguiente respuesta: “ Ello implicaría entonces eliminar el poder legislativo como institución que, entre otras funciones, tiene la de adaptar leyes a la realidad social? Regresar a la era pretoriana es involucionar, obviando la constitucionalmente prevista división de poderes dentro del criterio democrático de contrapesos institucionales, atribuyéndole a un solo poder: el judicial, el doble papel de legislar y a la vez crear sus propias leyes, lo que no conduciría sino a la arbitrariedad con riesgo de indebidos sesgos ideológicos”, opinión que emiten con el debido respeto. La verdad que no entendemos como a alguien que razone normalmente, le puede pasar por la mente la idea de eliminar a 6.000 millones de personas en el mundo, porque supuestamente están sobrando. No quisiera ni siquiera pensar que está feliz con todo lo que viene ocurriendo con el COVID-19.

*****

Continuando con las sorpresas, hemos observado como la problemática interna de AD en Lara, busca vías y explora alternativas para evitar que la sangre llegue al río, así es como se ha observado que las profundas diferencias entre el turco de Valencia y el Inefable, que se venían arrastrando en los últimos meses, luego de la decisión del TSJ advierten que el sindicalista larense consiguió una rendija por la cual poder colarse sin llamar mucho la atención. Una suerte de manotazo desesperado de sobrevivencia de última hora le ha permitido quedarse, “romper pajitas” y ofrecerle su apoyo al valenciano, jugada que hasta estos momentos le va saliendo muy bien. Aparecer vuelve al acostumbrado pescueceo de otrora al lado del Jefe blanco, el cual seguramente mirará para otro lado como jugada estratégica de atraer a su lado en estos momentos, hasta el gato y tenerlos a su alrededor, es lo que denominan “el pragmatismo político”. No obstante y conociendo los entretelones se pudo conocer que trató de imponer a alguien para la jefatura o subjefatura de la fracción parlamentaria y al parecer la respuesta fue, nones. En todo caso, amanecerá y veremos, no hay que olvidar que en política se vale todo.

*****

Aseguran que en Conatel como no tienen en estos momentos muchas cosas de que ocuparse, andan buscándole las cinco patas al gato para justificar el sueldo, de allí que en estos momentos los radiodifusores del estado Lara están recibiendo una comunicación, en la cual les exponen: “Sres. Radiodifusores, propietarios y directores de medios radiales y televisivos del estado Lara. Sirva la presente para exhortarles a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Providencia Administrativa 005 de fecha 23 de enero de 2020 en la cual se establecen las normas técnicas para la difusión de las Obras Musicales venezolanas y de tradición venezolana a través de los medios radioeléctricos y audiovisuales. Hemos visto con preocupación cómo se le da prioridad a otros géneros musicales extranjeros y se nos ha olvidado la difusión de la música nuestra, la auténticamente venezolana. Es obligación de los prestadores de servicio cumplir con esta disposición a la cual se le hará el debido seguimiento a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL”. Esta es una nueva evidencia que están desocupados, que no tienen nada que hacer y hay que buscar a quien hacer la vida cuadritos, como si ya la situación de las radioemisoras en este país, no estuviese lo suficientemente comprometida por la situación país. La verdad que no hay derecho.

*****

Los vecinos del Parque Ayacucho todos los días se preguntan, en que otro país del mundo, que no sea Venezuela y específicamente Barquisimeto, estado Lara, se hace una cuantiosa inversión para rescatar y remozar un área de recreación, para luego de concluidos los trabajos, mantenerlo cerrado, ya que no se permite ni el acceso de público y mucho menos de vehículos, viéndose solamente en el lugar a los guardaparques y a los tradicionales mendigos, pedigüeños y a uno que otro malandro que por allí merodean a la pesca de cualquier incauto que por allí se le ocurra transitar. Aseguran que solamente lo abren cuando el partido oficialista o funcionarios de la gobernación o la alcaldía tienen alguna actividad y lo que todos se están preguntando: ¿Es acaso para que no dañen los trabajos realizados? ¿No confían en que los larenses tengan la madurez suficiente para no dañar la obra? Si hay algunas otras razones, a los vecinos agradaría conocerlas.

*****

Sorpresiva y lamentable la prematura desaparición de es buen amigo que fue el Ing. Aurelio Concheso, ex presidente de Consecomercio y Consejero Permanente de Fedecámaras, hombre probo, de formación académica envidiable, de profundos conocimientos en materia laboral y con una larga trayectoria gremial impecable, con el cual compartimos una amistad de más de 45 años, partiendo en un momento en el que el país más requería de sus conocimientos y experiencia, resultando lamentable que haya fallecido fuera de nuestras fronteras y no podamos darle el último adiós. Hasta sus familiares nuestra palabra de condolencia, que Dios le dé el descanso eterno.

Juan Bautista Salas