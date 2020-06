VIDEO Preocupados pero sin opción: Larenses continúan saliendo a las calles #29Jun

Ante el incremento de los contagios de COVID-19 en Venezuela durante los últimos días, los larenses expresaron a Elimpulso.com que esto significa una situación “muy difícil” para ellos, ya que les genera preocupación pero deben continuar saliendo a las calles a buscar el sustento para sus hogares.

Hasta la fecha, en el estado Lara, se han registrado un total de 120 personas contagiadas de coronavirus. Sin embargo, en las calles de Barquisimeto se continúan observando a una gran cantidad de personas haciendo diligencias, compras y trabajando.

Greicys Palacios, barquisimetana consultada, indicó que “es preocupante” la noticia del aumento de casos en el país, por lo que instó a las personas a que se cuiden entre todas al salir a las calles y así minimizar las posibilidades de contagios.

“Tengan conciencia, es lo más importante que debemos tener. Sobre todo en estos momentos, que la pandemia en lugar de disminuir, aumenta (…) uno vez que un avance, un atraso“, comentó.

Por otra parte, Indira Colmenárez señaló que le preocupa que en las calles de Barquisimeto hayan tantas personas. “Muchas veces no usan tapabocas (…) cuando entras a los negocios, la aglomeración, uno empujándose“.

Colmenárez dijo que se debería salir cuando sea sumamente necesario y al llegar a sus hogares de regreso hacer la desinfección correspondiente. “Usen sus guantes, tapabocas, gel antibacterial y lavarse las manos“.

A pesar de que las autoridades hacen el llamado a las personas a permanecer en sus hogares, la crisis que se vive en el país obliga a los venezolanos a tomar otro rumbo en sus acciones. José Ordoñez, lo corroboró cuando se le consultó si podría permanecer en su hogar cumpliendo con la cuarentena social: “No pudiese sobrevivir, me moriría de hambre (…) si no me contagio con el virus, después me muero de hambre“, expresó.