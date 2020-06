VIDEO Juan Pablo Guanipa asegura que el régimen miente en cuanto a cifras de la COVID-19 #30Jun

Este martes el vicepresidente de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa, denunció que las cifras emitidas por el régimen de Nicolás Maduro sobre la COVID-19 en el estado Zulia no son reales.

El diputado por el estado Zulia indicó que “la COVID-19 es una realidad dramática, es una realidad que no golpea a todos los zulianos, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Guanipa denunció que las condiciones de vida para los habitantes de la entidad vienen en detrimento desde hace tiempo y a esto se une la COVID-19 que tiene a los zulianos “sumamente mal”.

“Aquí no hay información, no se le está diciendo a la gente la verdad. Se está mintiendo con respecto a las cifras de contagiados y a las cifras de personas fallecidas, y la gente tiene dignidad, la gente tiene que ser respetada por esta dictadura. Así que exigimos que haya certezas en cuanto a lo que pasa en materia del COVID-19 en todo el estado Zulia”, sentenció Guanipa desde las adyacencias del Hospital Universitario de Maracaibo.

Tres meses de cuarentena, con muy pocos casos, no sirvieron para hacer ningún arreglo a un hospital cuya morgue no tiene refrigeración y no tiene ni baños aptos. Hoy, con la pandemia encima, está colapsado y no puede prestar atención adecuada a los enfermos ni a sus familiares. pic.twitter.com/TzZMAjdyYK

— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) June 30, 2020