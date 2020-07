Adán Celis: Los industriales seguiremos en la lucha para sacar a Venezuela de la coyuntura en que se encuentra

La industria venezolana hoy está minimizada en un 90% como consecuencia de no menos de 20 años de adopción constante y caprichosa de políticas nefastas, promulgadas sin conocimiento, se niega a desaparecer, aseguró este martes el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, en el marco de su congreso anual, realizado en esta oportunidad en forma virtual.

Se realiza este encuentro, con motivo de estar celebrando la Confederación 50 años ininterrumpidos de actividades gremiales, que se iniciaron cuando el empresario Emilio Conde Jhan, conjuntamente con otro grupo de empresarios visionarios, le dieron vida a esta organización que se ha convertido en referencia obligada a la hora de las luuchas por la propiedad privada y la libre empresa.

“Seguimos en la constante búsqueda, en el convencimiento pleno de que nada es para siempre y que al final siempre habrá lo que nos anime a seguir adelante, jamás perderemos la esperanza”.

Señala que el Virus Chino, como llamó al Covid-19, tambien se suma a las calamidades por las cuales atraviesa el sector, dijo estar seguro de que la pandemia pasara, dejando su estela de malas noticiasy de aprendizajes en todo el mundo, afirmando que en la Venezuela actual, el impacto tiene mayor intensidad.

“A la catástrofe económica ahora se suma la secuela de la enfermedad, el mal nos ataca sin piedad en momentos de gran vulnerabilidad financiera, que repercute en lo economico y por ende en lo social, aunque los pronósticos en lo que concierne al caso venezolano, no son los mejores, estoy convencido, que de esta, tambien vamos a salir, y saben por qué, porque tenemos voluntad, empeño, dedicación y fortaleza y además, el mejor equipo de personal de salud del mundo, por lo que le hago un reconocimiento al personal de salud que se enfrenta, en muchos casos sin las herramientas necesarias, a un enemigo desconocido , letal, que está sembrando pobreza e incertidumbre en el mundo , pero estoy más que seguro, que de eso también saldremos, tenemos la voluntad, las ganas y la convicción para lograrlo”, dijo Celis.

Dijo que los empresarios siguen firmes, haciendo esfuerzos con la finalidad de ayudar a Venezuela, verla crecer, desarrollarse, ayudarla a salir de este dificil coyuntura en la cual esta inmersa y resurgir con una nación próspera, con oportunidades para todos y coo alguna vez lo fue, en la nueva Venezuela el sector privado continuará sindo ejemplo de tenacidad, constancia y esfuerzo, de amalgamamiento de ideas, convertidas en realidad, dijo que los industriales tienen la vista puesta en un horizonte de esperanzas, en el cual puedan seguir contribuyendo con el progreso y la prosperidad de nuestra nación.

Ratificó que el gran anhelo de los industriales es ver convertida a la Nación, en la tierra de las oportunidades.

Moises Naim

El invitado especial al evento fue el venezolano Moises Naím, ex ministro de Fomento, quien reconoce que los industriales venezolanos son sobrevivientes, son probablemente la clase empresarial más resistente del mundo, indicando que no es frecuente encontrar una clase empresarial que ha sobrevivido durante más de dos décadas a una política de Estado de genocidio empresarial, una política deliberadamente dirigida a destruir empresas, a destruir capacidad de producción,generación de empleo, de divisas.

Naím dijo que para el futuro los empresarios venezolanos tienen que prepararse para los cambios que se van a registrar con el Cambio Climático, la Descarbonización y la Digitalización, estas son tendencias que están, que existen, que nos van a cambiar y que se están acelerando de manera inedita y no tienen precedente.

Advierte que para el futuro los industriales no solamente van a tener que estar pendientes de sus actividades principales en sus empresas, sino también de todo lo que está pasando a su alrededor, en lo que se denomina “visión periférica”, lo que les permitirá actuar y reaccionar ante cosas que están ocurriendo fuera de sus empresas, lo cual se constituye en un talento indispensable.

El otro aspecto, es que la competencia por talento se va a hacer verdaderamente furibunda, será algo nunca visto, de allí que la capacidad de identificar el talento, de atraerlo y de retenerlo y perfeccionarlo será importantisimo y la dificultad de encontrar talento, se va a exacerbar a nivel mundial y en Venezuela también.

Lo tercero, es que la gente está esperando más de los empresarios, que no se limiten a ser empresarios, sino que tengan decisiones, actitudes y conductas alineadas con la emergencia mundial que estamos viviendo, la gente esta esperando que los empresarios muestren unidad en momentos en que en muchos países la polarización es la norma, la división, conflictos sociales, la pugnacidad, los empresarios tienen que ser fuente de unidad, de serenidad y estabilidad y también se espera que los empresarios hayan desarrollado una capacidad para colocarse en el lugar de otros, de sus suplidores, de sus clientes y sobre todo, de sus trabajadores, que estos sientan que los empresarios no solo están pensando en si mismos, sin que tienen una clara conciencia de que están en esto junto con sus trabajadores, con sus proveedores y clientes, empatía que tiene que transformarse en solidaridad, asegurando que los empresarios venezolanos, la tienen ya que de otra manera no hubieran llegado hasta aquí y no hubiesen logrado tener una fuerza de trabajo leal, motivada y ligada a la empresa con un sentido de pertenencia muy grande, dijo el especialista.