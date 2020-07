Fedenaga: Solo se produce menos del 40% de carne y del 35% de la leche que se necesita en el país

El sector ganadero venezolano hoy está produciendo menos del 40% de la carne y menos de un 35% de la leche que requieren los venezolanos para la alimentación, como consecuencia de no haber sido atendidos sus planteamientos de un tratamiento de acuerdo a su importancia y trascendencia, por parte del ejecutivo.

Así lo señaló el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, quien advierte que las autoridades no han terminado de entender la importancia del sector como productor de alimentos, y que no se le pueden continuar poniendo obstáculos que impiden su funcionamiento eficiente.

“En efecto, en Venezuela las autoridades no entienden que somos un factor demasiado importante, que no se le pueden seguir poniendoles contratiempos y obstaculizar lo que dia a dia hacemos, no es nada facil, todos los días tenemos más que hacer, nuevas trabas que superar, entendemos lo de la pandemia, tambien lo dificil que es poder mantenernos a salvo si estamos en la calle, pero las autoridades deben de entender, la dificil tarea que tenemos que es producir alimentos, dificilmente este país se puede mantener, si no se producen alimentos, hoy tenemos mucho menos de la carne que ce necesita en el país y mucho menos del 35% de la leche”, señaló Chacín.

Señala que si los productores abandonan los campos, no los atienden, sino se le presta atención a los trabajadores, a la comercialización, si no se buscan los productos y se colocan lo más cerca de los centros de consumo, todo lo que se intente hacer será inutil, porque los ciudadanos sin comida no se van a mantener en sus hogares cumpliendo con una cuarentena, no hay posibilidades de hacerlo.

“Creo que el ejecutivo debe interesarse un poco más en que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, muchos vivimos de lo que nosotros hacemos y que no se nos vea como un estorbo en esta dura crisis, insistimos en que es imposible que haya salud si no hay comida y que uno de los problemas más importantes en los proximos meses que va a enfrentar el venezolano en los proximos meses, de cara a que todos los países tienen dificultades económicas y de producción por el tema de la pandemia, es la incapacidad de poder obtener los alimentos suficientes en los anaqueles de los supermercados”.

De nuevo el Presidente de Fedenaga hace un llamado a las autoridades para que entiendan el trabajo de los productores, que es una labor de todos los días, y si bien tienen que resguardar con las medidas de prevención y bioseguridad sanitarias, también deben entender que tienen un compromiso muy grande con el país para que los venezolanos puedan tener alimentos en su mesa o lo más cercano a ella, aseguró en Fedecámaras radio.