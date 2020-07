Son Titulares miércoles 1 de julio 2020 #1Jul

Canciller de Colombia: Seguimos apoyando al presidente Guaidó, él no se ha debilitado

OMS sobre la COVID-19: Lo peor está por llegar

Iglesia donde reposan restos de José Gregorio Hernández será elevada a Santuario Diocesano

Inevitablemente Venezuela se incorporará al libre mercado, la libre empresa y la libre iniciativas, dijo Lorenzo Mendoza.

Academia Nacional de Medicina no es tomada en cuenta en lucha contra el Covid-19, dijo su presidente

Juan Pablo Guanipa asegura que el régimen miente en cuanto a cifras de la COVID-19

Según Fundaredes: 15 mil niños y adolescentes fueron captados por grupos armados en 2019

Ledezma pidió a la Unión Europea expulsar a embajadores de Maduro

Delsa Solórzano: La violación de los DDHH no cesa y por el contrario se incrementa día a día

Daniel Antequera: Más de 100 medios de comunicación han sido cerrados

Régimen rechazó audiencia de la CIJ solicitada por Guyana en disputa por el Esequibo

Lorenzo Mendoza lamentó que Venezuela se encuentre con un retroceso de al menos 80 años

Régimen de Maduro cerró el supermercado Unicasa de La Candelaria por casos positivos de Covid-19

Según el Parlamento: En Venezuela el periodismo es una profesión de “alto riesgo”

Almagro: “Es imposible reconocer elecciones de ningún tipo en Venezuela”

Laidy Gómez exigió a Maduro ocuparse de la salud de la población y no de las elecciones

“Asfixiante” 54 pacientes renales en Barquisimeto afectados por falta de aire acondicionado

Luis Almagro se une a Borrel y le insta a presionar al régimen de Maduro para el retorno de la democracia en Venezuela.

Cancillería de Canadá: “Canadá se solidariza con nuestros socios de la UE y el pueblo venezolano en el deseo de ver la democracia restaurada en Venezuela”.

CNE írrito aumentó la cantidad de diputados a elegir para la Asamblea Nacional

Thairi Moya: La comparecencia hoy de Venezuela en la CIJ era un asunto de Estado, no de gobierno. Jurisdicción del CIJ en el caso Esequibo entró en fase de deliberación este 30 de Junio.

José Prat: El régimen desestimó millones de euros para comprar conciencias.

Reino Unido se suma a sanciones contra fichas del régimen.

Guaidó: Maduro no tiene competencias para romper relaciones con países que no lo reconocen

CNE de Maduro aprueba normativas electorales para comicios 2020

CNE aumentó de 167 a 277 la cantidad de diputados que conformarán la AN

Diputados no serán «tontos útiles» al concurrir a elecciones convocadas por nuevo CNE.

Los diputados de la AN reiteraron, por medio de un acuerdo aprobado este martes 30 de junio, que no participarán en un proceso electoral parlamentario que convoquen los rectores del CNE impuestos desde el TSJ, debido a que no cumple las condiciones mínimas para garantizar el derecho al sufragio.

Asamblea Nacional Constituyente reitera soberanía sobre el Esequibo

Investigación periodística: Petrocaribe compró apoyo diplomático por más de 28.000 millones de dólares.

Guaidó: El reclamo de Venezuela sobre el Esequibo es legítimo y justo

Arreaza: CIJ carece de jurisdicción para tratar controversia por el Esequibo

10 estaciones del Metro no prestaron servicio este martes y el transporte terrestre sigue limitado

Los suicidios subieron con la pobreza, inflación y el hambre en Venezuela.

El coronavirus no se detiene en Venezuela con 302 nuevos casos diarios

Venezuela alcanza 5.832 contagios y suma tres nuevos fallecidos por coronavirus

Maduro expulsó al principal donante de fondos para planes humanitarios en el país

Detienen a 176 personas por intentar ingresar al país por trochas

Cientos de personas se aglomeraron frente a entidades bancarias este martes.

MP investigará a Cinex por precio de entradas de autocine

Lorenzo Mendoza dispuesto a dar 8.000 toneladas de semillas para sembrar 400.000 hectáreas.

Falta de gas doméstico desató protestas de comunidades en San Félix.

La UE llama a Maduro a reconsiderar decisión de expulsar a su embajadora

Administración Guaidó condena «inaceptable expulsión» de embajadora de la UE

Rusia divulgó los términos de una reestructuración de deuda acordada previamente con Venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán en cinco veces a partir de 2023.

Dólar: 204.417,69Bs/$ / Promedio Paralelo: 209.648,86Bs/$

Reservas: 6.398MM$

Cesta Venezolana: 14,66$

Anthony Fauci advirtió que EEUU podría tener 100.000 nuevos casos de coronavirus si no se toman medidas.

La OPS prevé 400.000 muertos en Latinoamérica y el Caribe en tres meses

Descubren un virus de gripe porcina propicio para una nueva pandemia

Nueva York ampliará a ocho nuevos estados el requisito de realizar una cuarentena obligatoria a viajeros procedentes de otras regiones

Ministro de Educación de Brasil dimitió antes de asumir por mentir en su currículum

Brasil supera 1,4 millones de contagios por coronavirus, muertos se acercan a 60.000.

Colombia se acerca cada vez más a los 100 mil casos de coronavirus.

La UE deja fuera de su lista de “países seguros” al resto de América. Solo uruguayos

La cifra de migrantes venezolanos que se han radicado en Colombia descendió por segundo mes consecutivo al pasar de 1.809.000 personas en marzo a 1.780.000

En Colombia hay 4,9 millones más de desempleados por COVID-19

Bolivia acusó a Evo Morales de desestabilizar al país con ayuda del régimen chavista.

La UE autoriza entrada de turistas de China con condiciones y otros 14 países

Portugal nacionaliza aerolínea TAP.

Falsos desertores y otros trucos: La insistencia del régimen venezolano en utilizar militares como espías en Colombia y otros países

USA: Irán entregará armas al madurismo si la ONU no le prorroga el embargo.

Pompeo presiona en ONU por embargo armas a Irán, Rusia dice esa política es una rodilla en el cuello.

Los demócratas y un destacado político republicano pidieron el martes al presidente Trump que considere imponer nuevas sanciones económicas a Rusia si se confirma un supuesto esfuerzo de Moscú para pagar a talibanes para que maten a soldados estadounidenses en Afganistán.

China aprueba ley de seguridad nacional para Hong Kong que augura nueva era autoritaria.

EEUU calificó a las empresas chinas Huawei y ZTE como amenazas a la seguridad nacional.

Airbus anunció el recorte de unos 15.000 puestos de trabajo.

Google dejara de hacer copias de las fotos de seguridad de whatsapp

Cirque Du Soleil se declaró en quiebra y despidió a más de tres mil trabajadores

Messi marcó su gol 700 pero el Barça no pudo preservar la victoria

Saludos

Al llegar a cada final, después de comprender lo transitada, haremos un nuevo comienzo… Enrique cruz

Al día miércoles 1 de julio de 2020

Para más Titulares ver www.elimpulso.com