VIDEO A pie se movilizan los barquisimetanos ante la falta de transporte #1Jul

En una consulta realizada por ElImpulso.com, barquisimetanos manifestaron que ante las pocas unidades de transporte público operativas, han optado por movilizarse a pie, ante la urgencia de realizar sus diligencias en medio de la pandemia por la COVID-19. ElImpulso.com consultó a ciudadanos que transitaban la intercomunal Barquisimeto-Duaca, quienes manifestaron su inconformidad ante la falta de transporte en medio de la pandemia por la COVID-19. "Cuando me toca salir me voy caminando, la situación es horrible, cada vez que tengo una emergencia hay que salir a pie, a todo riesgo, haya luz o no", expresó la señora Maritza Giménez, quien habita el sector San Jacinto II. Vivo en el sector El Jebe y todos los días me voy caminando. Se volvió costumbre debido a la pandemia", manifestó el señor Luis Perozo. Una opinión similar tiene Domingo Álvarez , quien pidió a las autoridades habilitar nuevas rutas de transporte para que puedan trasladarse a sus lugares de destino. "Debería de haber un nuevo sistema de transporte donde se respeten las medidas de prevención ante el coronavirus", puntualizó. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: Katherine Nieto . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Transporte #Cuarentena #COVID19 #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso.com #1Jul