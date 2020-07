Macario González: No somos tontos útiles, no nos prestamos para el fraude electoral que pretende el régimen #2Jul

El diputado de la Asamblea Nacional por la tolda naranja, Macario González, rechazó el proceso electoral de la manera como lo propone el régimen, tomando en consideración que el parlamento enumeró las razones por las cuales no se pueden dar elecciones libres en Venezuela en estos momentos.

“No somos tontos útiles, no nos vamos a prestar a ponerle alfombra roja a Maduro para que, en diciembre, con un descomunal fraude, legitime al régimen cubano que pretende imponernos a todos los venezolanos, el cual tiene al país en una terrible crisis, económica y social que mantiene a 9.3 millones de venezolanos en pobreza critica y en vilo con el resultado de la pandemia, porque no hay un sistema de salud para atender a la gente”, indicó.

Aseguró que no hay elecciones justas si el propio árbitro que debe garantizar un juego limpio no es un poder institucional que tenga la confianza del electorado. “Le dieron un golpe a la lámpara y por la via del TSJ ilegal se designó un CNE partidario al régimen, menos Rafael Simón Jiménez, quien hará será el papel de ‘pendejo'”.

Además, agregó que “ahí está Indira Alfonso quien fue la que nos eliminó tres diputados de la representación indigena del estado Amazonas y fue quien paró el proceso del revocatorio que se adelantaba en Venezuela.”

Para el diputado por el estado Lara, tampoco hay un registro electoral confiable pueda garantizar un juego limpio. “El registro se auditó en el 2006 y queremos un registro electoral que incluya la diáspora que se llevó a 5 millones de venezolanos, que incluya los nuevos votantes, que se saquen a los muertos y a los multicedulados”.

El parlamentario sostuvo que se quiere un CNE en el cual se puedan verificar todas las partes del proceso, auditar y garantizar un resultado electoral limpio. “Queremos elecciones libres, justas y verificables. No somos abstencionistas, queremos elecciones que cumplan con el estándar: limpias, libres y justas. Hemos exigido hasta la elección que nos deben a los venezolanos: la elección presidencial. Queremos Votar”.