María Corina Machado: Nuestro propósito no es votar, es elegir #2Jul

A través de su cuenta en Twitter, la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró que quienes insisten en aceptar la “ficción electoral” del régimen de Nicolás Maduro son parte de su estrategia opresiva contra el pueblo venezolano.

“No aceptamos chantaje de quienes dicen que no queremos participar en elecciones. Nuestro propósito no es votar; es elegir. Quienes insisten en aceptar ficción electoral con régimen en el poder, son parte de su estrategia opresiva. Votaremos en Libertad, pero primero los sacamos“, manifestó.

Machado aseguró que los venezolanos no están dispuestos a recibir migajas por parte de algunos partidos políticos.

“Unos partidos políticos han planteado sus “condiciones mínimas” para participar en elecciones. Entre éstas no está la salida del régimen, ni restitución de nuestra Soberanía Nacional. Entiéndanlo: los venezolanos no queremos nada “mínimo”, ni migajas Nada menos que Libertad plena“, puntualizó.