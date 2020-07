Mohamed Hussein: Se estima que un 43% de las industrias no podra reabrir si se profundiza la cuarentena

El sector manufacturero del estado Lara se encuentra paralizado en un 80% debido a la cuarentena que ha venido aplicando el Ejecutivo con la finalidad de frenar la expansión de contagios del Coronavirus, ya que solamente un 20% de las industrias de la región califican dentro de los sectores priorizados y están trabajando en estos momentos entre un 18% y 20% de su capacidad instalada.

La información la dio a conocer el presidente de la Cámara de Industriales del estado Lara, Mohamed Hussein, quien expresa que en estos momentos lo que causa mayor preocupación e inquietud entre los industriales, es hasta cuando puede durar esta situación, lo que al parcer de acuerdo a los pronosticos, pareciera que va a ser mucho tiempo, y cuantas empresas van a estar en capacidad en continuar operando, señalando que de acuerdo con la encuesta de coyuntura de Conindustria un 43% de las empresas que aún estan operando, podrían cerrar este año

Recordó que en este esquema del 7 x 7, en los días que puedes laborar, solamente lo hacen las empresas que estan n priorizadas, tales como alimentos, medicinas, productos de aseo y ahora que se han agregado otros sectores como calzado, textil y peluquerías, mientras que el resto de la industria está paralizada.

“En Lara solo un 20% de las industrias, quizas un poco más, son las que tienen que ver con los sectores priorizados, el 80% restante tienen que estar paralizadas desde el punto de vista legal, porque no está enmarcada en el decreto que permite que puedan laboral”.

Sobre los problemas que pudieran presentarse con los suministros a las empresas, si se profundiza la cuarentena, Hussein recuerda que en estos momentos para que las industrias puedan movilizarse entre un estado y otro necesitan un salvoconducto y solo te lo entregas si estas en los sectores priorizados, “pero la mayoría de las industrias de Lara, por ni decirte el 100% no manufacturan sus productos solo para el consumo de la entidad, sino para toda Venezuela. Suponte que puedas laborar y te permitan de alguna manera, o lo hagas sin permiso, después como circulas, el problema es muy serio, porque desde el 16 de marzo que comenzó toda esta tragedia, la industria no ha dejado de pagarle a todos sus trabajadores sus sueldos y salarios, incluso alguna lo están haciendo que aportes de capital de los accionistas”, afirmó.

Reveló que el Ejecutivo no cumplió nunca con la oferta de ayudar a las empresas a pagar las nómina, además explicó que solamente les estaría pagando el salario mínimo, señalando que la industria entre 8 y 10 veces el salario minimo a sus trabajadores.

Evaluran en mesas de trabajo tarifas del AU

Sobre el caso del reclamo los empresarios sobre las elevadas tarifas de Imaubar, Hussein dijo que se habían reunido en varias oportunidades con el presidente de la empresa de servicios, Frank Sánchez.

“En la última reunión acordamos con él que iban a revisar las tarifas, se instalarían unas mesas técnicas, ayer jueves tuvimos la primera reunión, representate de Imaubar lo tuvimos con las diferentes cámaras que hacen vida en la entidad y fijamos los parpametros para establecer esas mesas técnicas, ya que es necesario revisar el Catastro de Industrias, el cual al parecer no esta correcto porque no fue hecho por Imnaubar, sino por Fospuca y la calsificación que le han puesto a cada una de las empresas no es la correcta; en segundo términos, las tarifas y vamos revisar en conjunto con ellos la estructura de costos, de manera de saber nosotros y estar claros, acerca de cuanto cuesta verdaderamente el servicio, cuanto es lo que debe pagar cada una de las empresas y tambien se acordó revisar, ya que tenemos casi cuatro meses con las santamarías abajo, pero las facturas las siguen emitiendo y este es un tema que también hay que revisar, hasta ahora esto ha sido bien positivo y creo que la semana de arriba se instalaran las mesas técnicas y comenzaremos las discusiones de los temas propuestos y adelantar este trabajo de revisión”, aseguró.

Sobre las violaciones a la propiedad privada en Mercabar, advirtió que esto no es nuevo, indicando que así estamos en Venezuela desde hace muchos años, siendo este uno de los temás mas problemáticos y complejos, agregando que la falta de seguridad jurídica en el país es lo que ha generado la profunda contracción por la que hoy atraviesa la economía.

“Los empresarios no nos negamos en ningún momento a pagar por los servicios, consideramos que deben tener un precio justo, pero esperamos que lo servicios sean prestamos, y por ejemplo como en el caso de Imaubar no puedes pretender cobrarme 1.200 dólares al mes, cuando hace cinco o seis años que no pasas por mi empresa a recoger la basura; vas a cobrar tarifas internacionales por el servicio electrico, cuando estamos 6 y 8 horas sin luz”..

Admitió que mientras en todos los países del mundo, los gobiernos establecieron planes para ayudar a sus empresarios, en Venezuela ni siquiera se les dio respuesta cuando solicitaron la liberación del encaje legal, para que la banca pudiera reactivar sus carteras de crédito; tampoco hubo respuesta en torno a la petición de retornar al viejo esquema del pago mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA),

“Una de las preocupaciones más grandes que tenemos en el sector, es primero la incertidumbre que tenemos de nosabe cuando esto va a finalizar y nos normalicemos, y es probable que tardemos aun bastante tiempo para que ello ocurra y cómo quedarán estas empresas, ¿estaran en condiciones de reabrir sus santamarías, yo no creo y la estimación que hemos hecho a traves de Conindustria a través de la encuesta de coyuntura, es que el 43% de las empresas que aun quedan, este año van a cerrar”, afirmó Hussein presentando un panormara para el sector manufactuero del país y del cual Lara no scapa, bastante desalador para el futuro.