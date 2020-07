AvanceIMP Abierto el paso entre Palavecino e Iribarren en puente Yacural

Sin presencia policial se pudo observar la intersección entre los municipios Palavecino e Iribarren luego de las 10:00 a.m. de este lunes 6 de julio cuando se retoma la cuarentena radical en Lara.



Elimpulso.com se acercó a esta importante conexión vial en la que más temprano reportaron usuarios que sí hubo funcionarios de cuerpos de seguridad solicitando salvoconducto para poder circular en ambos sentidos; sin embargo también se conoció que cerca de las 9:30 a.m. ya los funcionarios se habían ido.



Cabe resaltar que el Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto solicitó a la Gobernación de Lara que declare a Barquisimeto y Cabudare como Zona Metropolitana, debido a la gran cantidad de personas que trabajan en Barquisimeto pero viven en Cabudare, sin embargo se espera respuesta a dicho petitorio.



En el resto de la avenida Intercomunal Barquisimeto Cabudare se observó importante movilización vehicular, además de colas en estaciones de servicio como Valle Hondo y Cabudare, sin embargo aún no habían comenzado a surtir gasolina.