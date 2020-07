Ledezma: Tenemos que derrocar a esta narco tiranía antes de diciembre #8Jul

En una entrevista para el programa Código 58 de TV Venezuela Noticias, el exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, que la oposición debe “derrocar a la narco tiranía” de Nicolás Maduro antes de diciembre y evitar que se realice esa “parodia fraudulenta” de elecciones parlamentarias.

“Aquí no se trata de si participamos o no participamos, lo que dice la Constitución es que Maduro es un usurpador, no tiene legitimidad, el que ha desconocido a la Constitución es Maduro, todos los secuaces que usan el TSJ irrito para fusila a la disidencia, porque eso es un paretón de fusilamiento o esa espurea ANC donde modifican las leyes vigentes como el que se cambia de corbata, de camisa o de sombrero, lo que sí es cierto es que en Venezuela estamos viviendo un estado de excepcionalidad conforme al cual la AN es reconocida dentro y fuera como la única institución legítima que fue avalada en unas elecciones competitivas, las últimas después de estas cataratas de fraudes que puso en marcha la narco tiranía”, afirmó.

Ledezma indicó que “por lo tanto el Gobierno legítimo lo encabeza Juan Guaidó. Lo que tenemos que hacer nosotros es defender esa legitimidad (de la AN) y no prestarnos para otra parodia fraudulenta como la que quiere organizar Maduro para diciembre. Abstenerse de convalidar una farsa, pero mantenerse activo en la lucha. Los que están fraguando este fraude quieren que los venezolanos nos terminemos de hundir en este abismo. Tenemos que derrocar a esta narco tiranía antes del mes de diciembre. Es una estrategia médula el cese de la usurpación. Guaidó en vez de discutir el tema de Canaima, que nos duele el daño ecológico al Arco Minero, pero se debe discutir el artículo 187. ¿Quién ha dicho que nosotros estamos promoviendo una invasión?, ¿quién ha dicho que nosotros estamos dejando de lado nuestro patriotismo?”.