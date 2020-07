PulsoEmpresarial PEY.cash, la aplicación que te permitirá tener dólares en tu celular

Especialmente diseñada para los venezolanos, llega PEY.cash un monedero digital que funciona mediante una aplicación que fue desarrollada en Alemania por el emprendedor venezolano Ricardo Ferrer Rivero.

PEY.Cash permite realizar compras y recibir o enviar transferencias en dólares digitales, sin necesidad de utilizar una cuenta bancaria en el extranjero.

Es una herramienta segura, rápida y fácil de usar y que no amerita conocimientos especializados para su manejo. Las transferencias recibidas y enviadas a través de PEY.cash, no tienen límite de montos y lo mejor de todo, no generan comisiones.

Ferrer comenta: “Debido a la hiperinflación actual mis padres reciben la remesa y tienen pocos días para comprar los productos que necesitan. Si esperan una semana ya no les alcanzaría”

Campaña de captación de Pioneros PEY.cash

Para los venezolanos que dicen: “alguien se tiene que quedar para reconstruir Venezuela”, esta iniciativa tecnológica es una oportunidad para ser parte del cambio; por eso PEY.cash está invitando a participar en su campaña de crowdfunding.

Con sólo aportar 19 dólares, la persona se convertirá en uno de los pioneros PEY.cash y formará parte de la comunidad premium de usuarios, quienes serán los primeros en utilizar la aplicación con planes preferenciales, sin límites máximos de compra y con descuentos. Además, tendrás una gratificación de hasta 90 dólares mensuales durante un año por cada nuevo usuario que se mantenga activo.

La empresa utilizará el dinero obtenido en la campaña de crowdfunding para la culminación del desarrollo tecnológico de la aplicación, que ya está en marcha. Se utilizará la plataforma blockchain para asegurar que las transacciones sean registradas mediante mecanismos de encriptación que, a través de miles de servidores, protegen las transferencias que realizan los usuarios.

Pensado para los venezolanos

La empresa que respalda al monedero es PEY.GmbH especializada en desarrollo de software y hardware para servicios financieros, tales como monederos Bitcoin para teléfonos inteligentes, terminales de pagos para comercios, y brinda servicios para que las empresas realicen pago de salarios con monedas digitales.

PEY.cash es un concepto único e innovador que, utilizando nuevas tecnologías, se proyecta hacia el futuro apoyando al emprendedor y a la pequeña y mediana empresa, e impulsando a modernizar la forma en que las personas realizan transacciones financieras. Actualmente no existe otra compañía que ofrezca una solución completa y escalable como lo hace PEY.cash.

Con PEY.cash se realizan transacciones de un monedero a otro, utilizando monedas estables digitales, respaldadas en paridad 1 a 1 por dólares americanos reales, guardados de forma segura en instituciones financieras reconocidas y pueden transferirse en cualquier momento a una cuenta bancaria en dólares o en bolívares.

Su versión de prueba estará disponible para Venezuela en julio de 2020 y en octubre se hará el lanzamiento de la versión completa, que se podrá descargar gratis desde Apple Store o Google Play.

A través de la app podrás pagar en más de 1.000 comercios afiliados, gracias a la alianza con la empresa Cryptobuyer. Además, la entrada de dinero digital a su monedero PEY.cash será sin comisión.