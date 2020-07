Diputado Valera: Farsa electoral del régimen no ayuda a resolver los problemas del país

diputado y presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Freddy Valera.

A diferencia de las elecciones parlamentarias del año 2005, la oposición venezolana cuenta con el respaldo de la comunidad internacional que no reconoce ni el órgano electoral ni el Tribunal Supremo de Justicia. “Esta vez al organismo electoral, el Tribunal Supremo y al propio Maduro, tienen un desconocimiento de las principales democracias del mundo, es decir, nadie reconoce este proceso”, indicó este el legislador.

“El primer problema del país no es el problema electoral, es la pandemia que tenemos encima, que está creciendo vertiginosamente y va a seguir creciendo y lo otro, es que es un país que no tiene comida, que tiene hambre, que no cuenta con los servicios básicos para enfrentar esa pandemia, ¿tu vas a hablar de elecciones?”, cuestionó Valera

Apoyo incondicional de EE.UU

El representante del estado Bolívar ante el Capitolio se refirió también a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca del apoyo a Juan Guaidó, dijo que muchas personas buscan sacar de contexto sus palabras en base a sus propios intereses y la mejor forma de determinar quién cuenta con el apoyo de la ciudadanía es a través de “un proceso electoral transparente, democrático, pacífico”.

“El apoyo de Estados Unidos a Guaidó no solo es de los republicanos que es el presidente Trump sino de los demócratas, de la Cámara, del Senado, de todos los sectores de la vida política nacional en los Estados Unidos”, indicó el parlamentario.

Descartó Valero, que las sanciones internacionales sean en contra de los venezolanos y por el contrario, son contra los funcionarios del régimen, detalló que al país entran alimentos para los Comité locales de abastecimiento y producción (CLAP), además de vehículos de lujo para los militares y altos cargos.

“¿Cómo es eso de las sanciones? ¿Aquí no llegaron cajas CLAP de todo el mundo? y acaban de parar tres millones y pico de dólares de puras camionetas importadas, ¿de donde sacan esos generales para traer esos vehículos y cómo es eso que hay prohibición? Todo el país está lleno de bodegones importados y la inmensa mayoría de las personas que manejan esos bodegones son gente del gobierno”, precisó el legislador por el partido Acción Democrática.