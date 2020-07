Politólogo Santiago Andrés Rodriguez: No existen condiciones para participar en parlamentarias

Si bien la población venezolana deseaba la escogencia de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, la forma en que se ejecutó fue violatoria a la Constitución y la Ley de Procesos Electorales.

Con ese comienzo, se acrecientan las dudas y, desde luego, la desconfianza acerca de sus actuaciones, expone Santiago Andrés Rodríguez, polítologo y profesor universitario del estado Carabobo, al ser entrevistado por Elimpulso.com.

Ese CNE impuesto por el TSJ de Nicolás Maduro, ha convocado a unas elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre; pero, las convocatorias a un proceso de esa naturaleza tienen que ser abiertas, transparentes, competitivas y sin ventajismo.

“Sin embargo, no es así. Porque, además que ya existía la idea de que se estaba convocando solamente al partido del régimen y sus allegados, sale de repente el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el responsable del Plan República de los procesos comiciales, a decir que la fuerza armada está identificada con el régimen y que la oposición no tendrá oportunidad más nunca de acceder a los poderes públicos que se estructuren con el voto popular. O sea, no hay alternabilidad. Entonces, ¿para qué se convoca a elecciones?“

A su juicio, se está convocando a un proceso a la medida del régimen con el pretexto de decirle a la comunidad internacional que en Venezuela, donde existe una dictadura, sí hay elecciones. Pero, ¿a quién van a engañar o confundir?, cuestionó.

“Sabe perfectamente el régimen que si se convoca a elecciones con todas las condiciones precisas para que el resultado sea transparente, no tiene oportunidad de ganarlas. De hecho los sondeos de opinión indican que el régimen tiene un rechazo enorme por su pésima gestión”.