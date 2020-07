VÍDEO Usuarios de Transbarca molestos por larga espera en paradas de la ciudad #13Jul

View this post on Instagram

#AvanceIMP Usuarios de Transbarca manifestaron su molestia este lunes 13 de julio, tras la larga espera a la que son sometidos para poder abordar las unidades habilitadas en la flexibilización de la cuarentena en Barquisimeto. . En las paradas ubicadas a lo largo de la avenida Venezuela, ciudadanos manifestaron que la espera era de hasta 3 horas, mientras veían pasar unidades que no les permitían montarse. . El conductor de uno de los buses, comentó a Elimpulso.com, que esta acción se debía al cumplimiento de las medidas sanitarias y el distanciamiento social dentro de las unidades. . Al consultar a los ciudadanos dentro de la unidad de transporte, estos rechazaron la espera y aseguraron que es falso que se cumpla con el distanciamiento, pues las pocas unidades habilitadas por el estado para el transporte público, no lo permiten. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com . #Regionales #Transbarca #Barquisimeto #Pasajeros #Flexibilización #Cuarentena #Lara #TransportePúblico #Noticias #News #Información #ElImpulso #13Jul