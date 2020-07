Diputado Álvarez: Exigimos la inmediata liberación de Nicmer Evans

La inmediata liberación de Nicmer Evans, politólogo y director del medio digital Punto de Corte, detenido arbitrariamente por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, este lunes, luego de hostigar a su familia en su hogar por más de cuatro horas, exigió el diputado y vicepresidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Medios, Ángel Álvarez.

“Nicmer Evans, dirigente social, político, disidente del chavismo, a quien pretenden acusar de instigación al odio, un delito imposible de imputar a un periodista. Instigan al odio aquellos que cierran cualquier posibilidad de solución democrática en el país”, aseguró

Álvarez afirmó que el régimen es quien instiga al odio al no respetar los Derechos Humanos, al tener sometido a los venezolanos a altos niveles de hambre y miseria. Recordó, que Maduro es el único responsable del colapso del sistema de salud y de los servicios públicos del país.

“La dictadura no tiene escrúpulos con la familia de aquellos dirigentes que en cada uno de los rincones de este país luchan por la libertad. Muy bien lo dijo Evans: la lucha es hasta lograr la democracia y la libertad. No podemos flaquear ni dar un paso atrás, ni un centímetro en la lucha por la libertad de expresión, eso es un derecho inviolable, en el cual no podemos otorgar ninguna concesión”, aseguró.

El parlamentario ratificó el compromiso, respeto y admiración desde la Asamblea Nacional y la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Medios con todos los medios de comunicación libres de la nación.

“Seguiremos apoyando y acompañando a los medios de comunicación, igualmente ratificamos la exigencia ante todas las instancias para la inmediata liberación de Nicmer Evans y aprovechamos para ratificar la solicitud de libertad de todos nuestros presos políticos”,dijo el legislador.