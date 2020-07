VIDEO Disturbios en Puerto La Cruz luego de decretarse cierre del mercado municipal #14Jul

View this post on Instagram

Disturbios en Puerto La Cruz, tras el cierre del mercado municipal: "si nosotros no trabajamos, nadie trabaja". Por un lado, un grupo obliga a cerrar negocios, luego que cerraran el mercado municipal, y por el otro vemos a un grupo de ciudadanos forzando la santamaría de varios negocios, lo que se convirtió en un intento de saqueo fallido, reportan usuarios.