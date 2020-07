View this post on Instagram

#AvanceIMP Volvió la radicalización pero no cesó el tránsito vehicular en la Av. Venezuela #20Jul A pesar de que esté lunes 20 de julio inició la radicalización de la cuarentena social en Venezuela, aún no ha cesado el tránsito vehicular por distintas zonas de Barquisimeto. Así se evidenció en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos, donde una gran cantidad de vehículos circulaban por la zona, generando hasta colas en algunos puntos. En paralelo a ello, en la estación de servicio Venezuela I, se formó desde tempranas horas de la mañana una larga fila de carros, quienes esperan poder surtir de combustible en este día. Cabe destacar que los negocios comerciales ubicados en la zona permanecen cerrados, acatando de esta manera el llamado a la radicalización. Reporte: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com