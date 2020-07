¿Qué debemos hacer si muere un familiar en casa?

De no encontrar que el médico tratante firme el certificado de defunción, deberá abrirse una investigación en el Cicpc para que sus funcionarios hagan la labor correspondiente

Cuando una persona muere en casa, el procedimiento legal a seguir puede variar dependiendo de la causa del fallecimiento. Es diferente el papeleo que debe hacerse en caso de que sea una muerte natural al que se hace incluso cuando se sospecha que el individuo murió por coronavirus.

En primer lugar, si la persona ya padecía de alguna enfermedad crónica y se puede comprobar su condición de salud con informes médicos que lo avalen, sólo se necesitará que el médico tratante, u otro doctor de cualquier hospital cercano al recinto, acuda a la casa, constate la muerte de la persona y emita un documento en donde se expongan las razones médicas por la que murió. Una vez se obtenga ese papel, que es el certificado de defunción, se debe llevar hasta la prefectura de la parroquia en donde ocurrió el deceso.

En el mismo lugar debe tramitarse el acta de defunción, la cual se otorgará cuando se presente el certificado de defunción junto con una fotocopia de cédula del muerto y del familiar que está a cargo del papeleo. También los permisos de inhumación o cremación se procesan en la misma institución, es un documento anexado al acta anteriormente mencionada.

Si bien el procedimiento anterior se hace cuando se tiene un médico de cabecera que puede emitir el certificado de defunción, que se suele dar directamente en los hospitales o Centros de Diagnóstico Integral (CDI) cuando las muertes allí ocurren, en caso de que no se cuente con uno, se debe ir hasta el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para poner una denuncia, abrir una investigación y esperar a que los funcionarios de esta entidad vayan a la casa y trasladen el cuerpo hasta la morgue. Esto para que el patólogo, por considerar el tipo de muerte como un caso forense por ser algo extrahospitalario, haga la autopsia reglamentaria y firme el certificado de defunción.

El algunos casos, no se hace la autopsia al cadáver.Esto debido a que el médico forense considera que hay suficientes pruebas que soportan que la causa de muerte es natural o por enfermedad y no cree necesario hacerla.

Si la persona muere por causas no naturales como un accidente automovilístico, el cuerpo deberá ser trasladado hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con cobertura a escala nacional.

Allí el cuerpo será enviado al departamento de Medicina Forense donde un patólogo realizará la correspondiente autopsia, determinará la causa de la muerte y entregará el certificado de defunción a quien haga la búsqueda del cuerpo.

Ahora bien, en los últimos meses, cuando alguien muere en casa y se cree que fue por coronavirus, el protocolo a seguir es otro. Si ese fuese el caso, debe llamarse inmediatamente al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense del estado en el que haya fallecido la persona, y ellos se encargarán de, tal y como lo comentó a TalCual Joel Urribarri, representante de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, Fábricas de Urnas y Afines (Canadefu), establecen una especie de cerco epidemiológico en la zona y van a retirar el cadáver con el traje de bioseguridad pertinente.

Por este tipo de muerte no se realiza ningún tipo de autopsia. Sólo se hace el velatorio pertinente, que no dura más de una hora y al que no se permite el ingreso de más de 10 personas. El certificado de defunción es entregado por el mismo Senamecf, y una vez se finaliza ese trámite, se debe hacer exactamente lo mismo para tramitar el acta de defunción y los demás permisos.

A continuación te mostramos cuáles son los pasos a seguir cuando muere alguien en casa de forma natural:

Lea más en www.talcualdigital.com