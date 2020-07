OPINIÓN Reflexión en positivo: La paciencia es tan poderosa como la mente #23Jul

Conscientes somos de que la paciencia es tan poderosa como la mente, pensamos que eso ha prevalecido en nuestra Patria, la paciencia pero sin dejar de hacer las diligencias en una búsqueda permanente de una buena, pacifica y efectiva solución que a todos nos beneficie y traiga prosperidad con excelentes resultados para el país y a todos sus ciudadanos es algo a lo que aspira y es el anhelo de mas del 90% de la población incluyendo a algunos cuantos cómplices que han sido parte del meollo del asunto y que hoy quizás arrepentidos pero como buscamos paz y unión sean bienvenidos todos los que trabajen y produzcan de forma honesta, paguen sus impuestos, generen empleos, convivan, compartan y dejen vivir sólo ocupándose del trabajo con ética que eso es provecho porque solo con talento, sudor, trasnochos, amor y decencia sin invertir tiempo en retaliaciones y revanchas y mucho menos persecuciones.

Trabajo y mas trabajo es lo que la gente de este país necesita sin dudar que esto será un sueño realizado sólo con que se terminen las trabas y se le dé rueda libre a todo aquel que honestamente desea trabajar y producir.

Se dice que la paciencia es un material inflable, a Dios gracias ese no es el caso del venezolano, este es productor, amigable y todos los sectores han demostrado tener paciencia a través de largos años sin dejar de actuar y participar contribuyendo a un mejor país sin necesidad de explotar no dudemos que se lograra el buen vivir y los beneficios que a todos les han sido arrebatados volverán de una forma pacifica sin perder tiempo en busca de los causantes. Creemos que todos tenemos algún grado de responsabilidad o como dice una vieja canción “a nadie culpo de la desgracia de mi vida si yo fui su peor enemigo” así que pendientes leí por allí que los días son como uno quiere que sean.

Después de lo antes escrito veamos lo positivo la la parte buena que y sintiendo que no vamos a claudicar y que estaremos por encima de los obstáculos e inconvenientes por fuertes que sean sin importar que el camino sea culebrero, peligroso siempre se sale adelante, como es el caso del sector privado y productivo, por mas duro y palos que lleve siguen adelante a pesar de que el enemigo no colabora y apuesta a su desaparición pero el que tiene en mente producir con su férrea voluntad de hacedor cada día se hace mas imbatible como ejemplo los ganaderos, Fedenaga y sus asociaciones a nivel nacional todos con disciplina y vocación de productividad con reconocimiento internacional y una experiencia de casi tres cuartos de siglo y siempre con una Directiva de primera linea por mas que los poderosos del momento y ya en decadencia apuesten a su desaparición, craso error de quien desconoce la valía de quien ayuda a soportar la carga y sabe generar riquezas y compartir esfuerzos de lucha y trabajo hasta con los holgazanes que lo quieren todo para ellos amparados en la ley del menor esfuerzo.

La verdad que se nos hace muy triste ver las carencias de muy cerca falta de alimentos y molestos por ver tantos rechonchos reventando botones por su muy nutrida alimentación o sobredosis de buena vida o la felicidad que causa los bolsillos llenos y una cuenta gorda que no hace quedar mal a nadie cuando se trata de lo material que es muy diferente a lo moral, espiritual y sentimental. Es doloroso ver los números e indiscutible, cuando la inteligente y estudiosa Dra. Susana Rafelli nos dice que nuestro país esta tan empobrecido que hay competencia entre Haití y Venezuela en deducir quien está mas hambriento, pensar en lo que están pasando los hijos de la patria.

Pero para bien los venezolanos no se desmoralizan no pierden la fe y la esperanza y continúan buscando la unión con inclusión y contamos con grandes valores incuestionables darlo todo y para todos como es el caso de los ganaderos, los agricultores, la industria, el comercio, la construcción, el transporte y todo lo que acarree productividad por medio de la honestidad y ese sueño que está a punto de realizarse y salir de la pesadilla tiene fuerza y está avalado por diferentes y variados hacedores voluntariosos, intelectuales insignes que no descansan, pensadores de éxito, agrupados en diferentes gremios, ONG, cámaras, asociaciones; por todos conocidos que apuntan al mismo sentir con la aspiración de volver a ver un país en paz y un próspero Barquisimeto. Lara es pionero en este potencial cada día se agrupan más su gente en diferentes instituciones en busca del mismo objetivo y coincidiendo en el mismo problema a resolver que se debe atacar es la miseria con la mano limpia y solidaria, en el camino la palabra repetida y en el campo acompaña los proyectos.

Ahora más que nunca el campo es la solución,unidos todos por La Paz,la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

