VIDEO Familiares de pacientes denuncian falta de insumos y medicinas en el Pastor Oropeza #23Jul

Familiares de pacientes del Hospital Pastor Oropeza Riera del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ubicado al oeste de Barquisimeto, manifestaron a Elimpulso.com que este centro de salud no cuenta con medicinas ni insumos, por lo que deben asumir todos los gastos de atención primaria. . “Tenemos un familiar acá y siempre nos están pidiendo todo, no hay insumos ni medicinas, y en cuanto a la comida solo se la dan una vez al día”, expresó la señora Yaquelin Hernández. . La misma opinión tiene María Lugo, quien desde hace 4 días tiene a su padre hospitalizado debido a una pancreatitis aguda, cuenta que desde su estadía ha gastado al menos 300 dólares en tratamiento. . “La aguja, guantes, todo no los están pidiendo, y es fuerte porque además tenemos que pagar las placas los exámenes y eso está sumamente costoso”, afirmó. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Hospital #PastorOropeza #CrisisHumanitaria #Barquisimeto #Lara #Información #News #Noticias #ElImpulso #23Jul