OPINIÓN Caracas histórica, mi ciudad #25Jul

Caracas, un valle bañado por la belleza natural del imponente verde del Ávila y sus atardeceres. Una ciudad histórica que hace más de dos siglos fue pionera en la región por levantarse contra la opresión y luchar por su independencia. Sus calles han forjado cientos de grandes venezolanos y albergado los sueños y esperanzas de millones. La capital de nuestro país que hoy cumple 453 años desde su fundación, pero que las circunstancias no le permiten celebrarlos.

Al mirar al pasado me doy cuenta de cuanto me ha enseñado Caracas, mi amada ciudad. Los recuerdos de mi infancia están inundados con los imponentes bloques de Casalta 3 donde me crié. En su seno académico, la ilustre Universidad Central de Venezuela, fue donde tuve la oportunidad de formarme. En ella viví incontables alegrías gracias a los gloriosos Leones del Caracas en el estadio universitario. Es un honor haberla representado como diputado de la Asamblea Nacional en dos ocasiones. Cada paso que he dado desde entonces ha sido con la intención de devolverle un poco de todo lo que me ha dado. Mientras viva jamás podré dejar de amarla.

Uno de mis sueños es que mi hija pueda conocer la ciudad así como yo pude en mi juventud. Caminar por la hermosa Plaza Bolívar sin que nadie te siga por pensar distinto, recorrer el centro repleto de su importante historia y andar por el Bulevar de Catia o Sabana Grande con su diversidad. Espero ella pueda jugar en la Planicie, disfrutar de las delicias de Crema Paraíso y las alegrías de Bimbolandia. Mi deseo es que pueda gozar de una Caracas con buenos servicios, con un metro que funcione para que pueda ir al liceo y la universidad. Quisiera que tenga la oportunidad de enamorarse de los encantos que nuestra capital puede ofrecer.

Por eso me desgarra el corazón ser testigo de cómo se ha sumergido en una terrible crisis. Lejos ha quedado esa fotografía de los techos rojos, las tardes de guarachas y de niños corriendo jugando al béisbol con chapitas y comprando helados. La cruel realidad ha transformado la urbe,la miseria se ha apoderado de sus calles y el dolor marca el día a día de los caraqueños. Las necesidades sustituyeron las alegrías. Una vez ejemplo y envidia en América Latina, en el presente los venezolanos la abandonan para migrar a otros países en búsqueda de oportunidades.

Sin embargo, los caraqueños nunca nos cansaremos de luchar por ella. En nuestros corazones corre el deseo por la libertad. Estamos cansados de la corrupción, la pobreza, la censura y la politiquería. Somos un pueblo aguerrido y con esperanzas, capaces de vencer todos los males que tratan de oprimirnos. Tengo la certeza de que volveremos a vencer a la tiranía y seguiremos el ejemplo de aquella Caracas patriota que menciona nuestro himno.

La lucha por lograr el cambio político, para poder regresar al camino democrático, es también para rescatar a nuestra amada ciudad. Queremos hacer de Caracas un mejor hogar, donde sus niños puedan sonreír y todos sus habitantes gozar de una vida digna. Seguimos trabajando para devolverle a Caracas su calificativo de ciudad élite, porque haremos de ti “mi Caracas” una ciudad limpia, segura y habitable como te merecemos todos los que aquí crecimos y vivimos. Todo nuestro esfuerzo es para que mejores tiempos te perfumen de alegría.

Stalin González