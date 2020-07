AvanceIMP Bastante movilización de personas y vehicular registró el oeste de Barquisimeto este lunes #27Jul

View this post on Instagram

#AvanceIMP La avenida Rómulo Gallegos con carrera 32, al oeste de Barquisimeto existe bastante movilización tanto de vehículos como de personas, esto como parte de la flexibilización parcial que comienza este lunes 27 de julio en el estado Lara. A través de las cámaras del Elimpulso.com, se pudo observar que las personas están usando sus tapabocas y los sectores económicos que pertenecen a la fase 2 también se encuentran abiertos, todos cumpliendo con las medidas de protección para la COVID-19. Es importante mencionar que Carmen Meléndez anunció que el horario de trabajo y de circulación en Lara a partir desde este lunes 27 de julio hasta el domingo 3 de agosto es desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Reporte: José Escalona Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #FlexibilizaciónParcial #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #27Jul