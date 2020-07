View this post on Instagram

#AvanceIMP Ciudadanos retornaron este lunes a la zona comercial El Manteco #27Jul Este lunes en el marco de la flexibilización de la cuarentena 7 x 7, establecida por el régimen de Nicolás Maduro, ante la COVID-19, ciudadanos retornaron masivamente a las calles del sector comercial conocido como El Manteco, en el centro de Barquisimeto. Establecimientos comerciales abrieron sus puertas desde tempranas horas para ofrecer sus ventas a los compradores, que en su mayoría llegan de municipios foraneos de la entidad. Poca vigilancia policial se observó esta mañana en la zona, mientras que comerciantes intentaban mantener el distanciamiento en sus locales, y en las colas de personas a las afueras de los mismos. Texto y reporte: Yorvi García Lea más noticias en www.elimpulso.com #Cuarentena #Flexibilización #Barquisimeto #Covid19 #Medidas #Ciudadanos #ElManteco #Lara #Noticias #News #ElImpulso #27Jul