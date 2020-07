Colegio de Médicos del Zulia confirma 17 galenos muertos por COVID-19

Hasta ahora, la cifra se venía manejando de manera extraoficial. Este lunes, el Colegio de Médicos del Estado Zulia confirmó a La Verdad la muerte de 17 de sus agremiados por Covid-19 en la región, precisando que ya perdieron la cuenta de los profesionales de la salud contagiados.

“Estamos preocupados por la dimensión que viene tomando la pandemia en Venezuela y en nuestro estado, debido a la cifra de muertes en el personal de salud, no solo de médicos, sino de trabajadores en general. Hay 17 colegas fallecidos, además de ocho enfermeros y unos cuantos trabajadores”, declaró a La Verdad, Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia.

Lista de fallecidos:

1) Samuel Viloria, quien murió el 16 de junio

2) Solange Escandela, fallecida el 20 de junio

3) Marisela Ramírez, quien falleció el 24 de junio

4) Manuel Romero, cuyo deceso fue el 24 de junio

5) Carlos Castillo, fallecido el 26 de junio

6) Jorge Leal, muerto el 28 de junio

7) Nelly Villasmil, quien murió el 9 de julio

8) Jesús Romero, fallecido el 10 de julio

9) Marisol Tigrera, con deceso el 11 de julio

10) Ramón Galueé, muerto el 15 de julio

11) Danny Montero, el 17 de julio

12) Franklin Jimenes, el 18 de julio

13) Analy Fernández , fallecida el 21 de julio

14) Edgar Rabinovich, el 22 de julio

15) Jairo Valbuena, el 23 de julio

16) Rannefer Valbuena Galué, el 23 de julio

17) Amable Amado, el 24 de julio.

Parra expresó que hace tres semanas manejaban la cifra de 52 médicos infectados de coronavirus, pero que a la fecha ya perdieron la cuenta.

“Eso aumentó. Lo que pasa es que los médicos se guardan como un secreto el contagio para evitar que se los lleven aislados de manera obligatoria fuera de sus casas, prefieren quedarse en sus hogares, aplicando el tratamiento que ya saben como especialistas”, explicó.

Déficit de 40% de médicos

Parra informó sobre la renuncia de cuatro médicos en el área de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM). Los galenos alegaron que no cuentan con los materiales de bioseguridad para protegerse del coronavirus.

A esta falta de personal, se suma la ausencia de los médicos de más de 60 años, y de aquellos que tienen enfermedades de base como diabetes, cáncer y otras anomalías. Este grupo está entre el segmento de la población con riesgo ante la Covid-19, motivo por el cual, no pueden asistir a los hospitales.

Los contagios y las muertes de coronavirus, así como las renuncias y las suspensiones de los galenos con condición de riesgo ante la pandemia, aumentaron a 40 por ciento el déficit de médicos en el estado Zulia, notificó Parra.

“Ya teníamos una diáspora de dos mil 537 médicos aquí en Zulia que se habían ido del país. Actualmente, hay un déficit de 40 por ciento, tanto por los que se han ido, como por los que se han enfermado, los que han muerto, y los que no están asistiendo porque son mayores o porque tienen enfermedad de base”, afirmó la máxima representante del gremio médico en la región zuliana.

– Si hay un déficit, entonces ¿Con cuántos médicos se cuenta actualmente para atender la pandemia en el Zulia?

– Tenemos al frente mil 200 médicos en primera fila para atender a los pacientes con Covid-19 y tres mil trabajadores en general entre enfermeras, bioanalistas, odontólogos, y otras especialidades.

– ¿Cómo hacen para cubrir el déficit?

– Todos los residentes están activados, además los adjuntos de servicio, que normalmente solo iban unas horas en la mañana o en la tarde, están siendo llamados para atender los casos-

– ¿Cuántos residentes están activados?

– No tengo la cifra a mano en este momento, pero están todos-

– ¿Cuál es su posición ante el aumento de casos y el manejo de la pandemia en el país y en la región?

– Debe regirla el Ministerio de Salud, el cual debe convocar a los colegios que somos los que tenemos la capacidad para definir una política más seria en el manejo de la pandemia. Hay un subregistro de casos. Si no se tiene la prueba positiva se desdeña el diagnóstico de Covid-19. Nosotros estamos muy bien formados para hacer un diagnóstico por signos y síntomas. No estamos de acuerdo con confinamiento obligatorio en recintos que no cuentan con las condiciones. Además, sabemos que las pruebas pueden fallar.

– Hay denuncias según las cuales, presuntamente amenazan con la Faes a los médicos que renuncien ¿Cuál es su posición al respecto?

– Por eso consignamos dos escritos ante el Ministerio Público (MP) describiendo la situación que tiene que ver con la inseguridad y el derecho a la salud. Según las leyes, al haber riesgo para la salud y la vida se puede interrumpir el trabajo que se realiza. Ya interpusimos en dos escritos ante el MP y uno en la Defensoría del Pueblo. Esta semana, presentaremos otro documento en la Defensoría.

– ¿Qué piden a las autoridades?

– El Gobierno regional debe concertar con los gremios y con los protagonistas de atención a los pacientes. Las autoridades están actuando de forma independiente. Ni siquiera responden nuestras correspondencias. El Gobierno actúa solo y busca personal extranjero desconociendo que tenemos un gremio. Ayer (este domingo, 26 de julio) vimos a Nicolás Maduro pidiendo un minuto de aplausos para los médicos y enfermeras. Nosotros no necesitamos aplausos. Los médicos necesitan que primero se les garantice su seguridad, su alimentación, y que se le reconozca su sueldo. Los médicos ganan entre cuatro y nueve dólares al mes. Este régimen ha colocado al gremio de salud en pobreza, ganamos menos de un dólar por día. Deben dar el estímulo en términos de garantizarle y proveerle de una remuneración digna y posibilidades de crecimiento profesional. Segundo, exigimos al gobierno que haga investigación ante los casos de coronavirus. Tercero, se debe habilitar los laboratorios para hacer las pruebas que se requieren para un diagnóstico positivo y adecuado, y valorar cuáles son los órganos que se afectan con la Covid, ya que sabemos que no solo es el pulmón, sino que también el cerebro y los riñones. Reiteramos que esta pandemia la resolvemos con recursos.

