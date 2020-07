Abogada de Gilber Caro pide que se garantice la designación de la defensa del diputado #29Jul

La abogada defensora del diputado Gilber Caro, Theresly Malavé, pidió al Ministerio Público garantizar la designación de los abogados defensores del diputado Gilber Caro a quien se le está violando el debido proceso.

“El Ministerio Público debe velar por el cumplimiento de la Ley y la Constitución por eso pedimos que gestione lo conducente a los fines de que la juez Hilda Villanueva nos designe como abogados ante el tribunal y nos permita el ingreso a la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ubicada en Caricuao, donde se encuentra detenido. En todas las cárceles del país se necesita la designación como defensor para poder ingresar a visitar a sus defendidos y eso lo puede hacer únicamente la Juez que lleva el caso”, dijo.

Informó Malavé que en horas de la tarde del día de ayer recibió una llamada de la subdirectora de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, Yuleidy Pérez, quien le manifestó que habían visitado al diputado Gilber Caro y habían determinado que estaba en buen estado físico y emocional. Pero asegura que la visita realizada no contó con los protocolos adecuados como el acompañamiento de un médico y de un psicólogo que permitieran una verdadera evaluación profesional. “Es un criterio muy personal porque ese Fiscal del Ministerio Público solo es abogado”.

La profesional del derecho indicó que Pérez le informó que habían articulado la visita de los abogados para hoy miércoles 29 de julio, pero que debía llevar el nombramiento como defensor, cosa que no es posible porque no se les ha permitido juramentarse. Indicó, además, que desde el 18 febrero 2020 ha venido denunciando que la Juez no les ha permitido juramentarse como defensores.

“Este martes, cuando presenté la denuncia ante el Ministerio Público, reiteré que se le estaba violando el debido proceso porque no le han permitido defensa privada hasta los actuales momentos. Inclusive hemos presentado escritos hechos de puño y letra por Gilber, de fecha 3 de mayo y aun así eso no ha sido posible. No estamos juramentados como defensores”, agregó.