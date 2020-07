Capriles a Maduro: Yo no quiero ser candidato, lo que queremos es que salgas del poder

Luego de que Nicolás Maduro invitara al exgobernador de Miranda Henrique Capriles a participar en las próximas elecciones parlamentarias, este respondió que no desea ser candidato a diputado y que por el contrario, lo que se quiere es que él (Maduro) “salga del poder”.

“Yo no quiero ser candidato a diputado. Tú sabes muy bien lo que queremos: que tú salgas del poder”, dijo a través de una interacción en vivo en sus redes sociales.

Asimismo, Capriles habló sobre la crítica situación política del país, los abusos del régimen y la inercia de la oposición, además de la crisis de la pandemia.

“¿Que yo voy a ser candidato a diputado? Yo no voy a ser candidato. Yo nunca he hecho, Maduro, lo que quieres que haga. Yo no estoy pensando en el cálculo político (…) Tú (Maduro) no aguantas un round en democracia, lo sabes. Por eso inventaste alacranes, robaste partidos. Lo que te sostiene es la fuerza”, manifestó el también excandidato presidencial.

Es importante recordar que el próximo 6 de diciembre el Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen realizará elecciones legislativas en el país.

“¿Para qué nos puede servir el 6 de diciembre? Ahí está el debate. Yo no sé si ese día es el día de la rebelión civil de las cédulas en nuestro país. La oposición tiene que barajar la partida. La oposición tiene que volver con fuerza para avanzar a ese objetivo que es el cambio político. Debe haber un hecho político que movilice a las grandes masas en este país. ¿Será el 6 de diciembre ese día? ¿Vas a hacer lo que quiere Maduro o lo que no quiere?”, preguntó Capriles.