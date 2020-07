Jubilados y pensionados de Lara retomarán ruta de reclamos por mejoras de salariales #30Jul

En el Colegio de Médicos del estado Lara se llevó a cabo este jueves un encuentro entre jubilados y pensionados con líderes sindicales de diferentes sectores laborales, con el fin de retomar y estructurar una ruta de reclamos por la mejora de salarios, bonos y beneficios, mismos que han sido pisoteados por el régimen de Nicolás Maduro en los últimos años.

En principio, la intención de la reunión es “integrar los equipos de trabajo” que se encargarán de liderar la lucha por una “pensión y condiciones dignas” que las autoridades les han negado, dijo en entrevista para Elimpulso.com Héctor Contreras, quien es vocero de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Lara.

“Desde hoy estamos facilitando este espacio a fin de que se resalte la identidad del sector, pero que también se resalte que todos unidos somos más de 4 millones de jubilados a nivel nacional y que, al unísono, si comenzamos a caminar y reclamar juntos, podemos hacer visibilizar la situación”, comentó Contreras.

Aunado a esto, detalló que entregarán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un documento que refleja todo lo que el régimen “le ha sustraído” tanto a los trabajadores activos como a jubilados.

Por otra parte Julio César Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), señaló que Carmen Meléndez “todos los días habla del coronavirus” pero que realmente los jubilados y pensionados “están expuestos” a la enfermedad ya que “no tienen los nutrientes, ni cómo alimentarse”, por lo que las defensas de su organismo están bajas y son más vulnerables a contraer la COVID-19.

“Sienten desesperanza, prácticamente los han sentenciado a muerte porque no tienen cómo sustentarse, no solo en alimentación, sino en medicinas, servicios médicos, que es tan necesario en esta etapa de la vida, y que lamentablemente no tienen cómo cubrir esas necesidades básicas”, expuso el líder sindical.

Entre otras cosas Marín indicó que, evaluando el costo actual de la canasta básica alimentaria, el monto del salarios para jubilados y pensionados debería establecerse en al menos 300 dólares americanos o su equivalente en bolívares.