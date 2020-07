La decisión de controlar la ventas de los bienes y servicios a través del terminal de la cédula de identidad, no parece que sea la más óptima, la mejor pensada en un país como Venezuela en las circunstancias actuales, asegura el economista y docente universitario, Luis Oliveros.

El experto fue consultado en torno a la decisión del gobernador del estado Miranda; Héctor Rodríguez, quien decreto que las familias comprarán sus bienes en los días que les correspondan, de acuerdo al terminal de sus cédulas de identidad, lo que ha tenido un total rechazo de la población, que estima que lejos de combatir los contagios del COVID-19, los va a potenciar.

Señaló que en cualquier parte del mundo, en cualquier país donde no tuviéramos hiperinflación, donde la mayoría de los ciudadanos no vivieran en pobreza, se podría pensar que este tipo de decisiones pudieran contribuir, de alguna manera, con el combate de la pandemia.

“Pero en un país como Venezuela estas decisiones no son las óptimas, en primer lugar porque muchos venezolanos necesitan ir regularmente al mercado porque no tienen suficientes ingresos para hacer un mercado para la quincena o para el mes, además tiene la expectativa que los precios suben, un día si y otro no, entonces no se le puede decir a una persona tu no puedes comprar nada de lunes a jueves,tienes que esperar hasta el próximo viernes para comprar; a esto súmales que hay muchas familias en las que un solo integrante está saliendo a hacer las compras, si ahora solo pueden comprar una vez a la semana, ahora varios de los integrantes de la familia van a tener que salir y esto por supuesto aumenta el riesgo de mayor contagio, entonces esta no parece que sea la más óptima, la mejor pensada para un país como Venezuela en las circunstancias actuales”, asegura.

Agregó que además este tipo de decisiones, no son las que generan mayor bienestar en la población, por el contrario, es contraproducente para una familia donde una sola persona esta saliendo en busca de los alimentos, ya que obliga a otros miembros de la familia a salir en busca de los alimentos, porque no se pueden dar el lujo, no solo por el ingreso sino también por el aspecto de ser un país como Venezuela, que donde hay que esperar cinco día para poder volver a comprar la comida.

“El Gobierno y el Estado están para ayudar a los habitantes y a los ciudadanos y para generar bienestar a la población, no para generarles más problemas, por lo tanto deben aplicarse decisiones que los ayuden a sentirse mejor y a tratar de facilitarles que puedan adquirir las cosas que necesitan para poder superar este tipo de problemas”, afirmó el especialista en Fedecámaras radio.