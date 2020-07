Félix Seijas: El 58,9% de los consultados dispuestos a votar en las parlamentarias #31Jul

La disposición a votar en las parlamentarias en general se ubica en 58,9%, mientras que 29,5% manifiesta que no lo haría, asegura Félix Seijas, director de la consultora Delphos, que realizó el trabajo de campo de la encuesta del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Ucab, presentada en el evento “Prospectivas 2020”.

El especialista reveló que en la medida que es más bajo el estrato social, hay más disposición a votar, llegando hasta 73,4% en el sector E.

Similar comportamiento se observó al discriminar las respuestas según la autodenominación política de los encuestados. Nueve de cada diez, entre quienes se calificaron como “chavistas”, votarían. Entre los opositores la proporción es menor, pero la disposición a votar no baja del 50%.

La consulta fue realizada a través de 800 entrevistas directas en el hogar entre el 3 y el 17 de Julio, en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, Barcelona, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana.

Explicó Seijas que si la oposición liderada por Guaidó no participa, la disposición a votar baja a 46,6%; al contrario, sube a 60,3% si la oposición democrática participa. Otra variable que se consultó fue la percepción de designación de nuevos rectores del CNE, la cual es valorada negativamente por 41,7%. Aún así, 62,9% del total considera que la oposición debe participar en las parlamentarias convocadas por el actual CNE.

Comentó que la mayor parte de la población valora votar. En la investigación se refleja que 42,5% estima que votar es un derecho, 18,6% asocia votar con “la pelea es peleando” y 7,2% cree que “es lo único que podemos hacer”. Todo ello suma un 68,3%. Hay un 31,7% que no cree en votar por diferentes razones: “Con ese CNE no voto” (15,3%), “Votar no cambia nada” (9,1%) y “Con Maduro Presidente no voto” (7,3%).

Reveló que sólo 35,3% del país sabe de la existencia de una Mesa de Diálogo Nacional, y entre los que dicen conocerla, a quienes más identifican con esta instancia figuran Claudio Fermín 34,6%, seguido por Jorge Rodriguez 25,1%, el gobierno 14,6%, la oposición 13,5%, pero una tercera parte de quienes la conocen no saben quiénes la integran. Expuso Seijas que la aparición de la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) y de la estructura de partidos de la oposición con dirigencia aprobada por el TSJ tiene un impacto en la configuración de la oposición. En el escenario de que el grupo de Guaidó participe, la intención del voto a la oposición es de 50,1%, pero de esa cifra 12,6% representaría a los candidatos de los partidos con nueva dirigencia y otro 6,7% para los partidos minoritarios de la MDN. Entre ambos le restaría 19,3% a la oposición liderizada por Juan Guaidó. Los candidatos del PSUV obtendrían en tal escenario 22,9%. Explicó Seijas que de esta manera el gobierno estaría cumpliendo su objetivo de dividir el voto.