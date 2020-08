Barboza aseguró que Guaidó trabaja para concretar un cambio político en el país #1Ago

El diputado de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, afirmó que el presidente (E) de la República, Juan Guaidó, ha realizado todos los esfuerzos posibles dentro de la Constitución para cumplir con su misión de concretar un cambio político en el país.

“El hecho de que todavía no se haya logrado el objetivo del cambio político, no es por falta de que haya dejado de intentarlo arriesgándolo todo, incluyendo su seguridad personal, la de su familia, y la de sus colaboradores más cercanos (…) otras circunstancias muy complejas que muchos no conocen, han impedido hasta ahora lo que la gran mayoría queremos con urgencia que es el cambio político”, dijo Barboza al medio El Venezolano.

Por último, Barboza llamó a mantener la unidad de los venezolanos para que, mientras se lucha por salir de la dictadura, también se trabaje para salir de la crisis humanitaria que golpea a todos los venezolanos diariamente.