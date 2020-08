Paralización de planta criogénica llevó a cero la producción de gas

Al paralizarse la planta criogénica de Jose, en el estado Monagas, el país ha quedado sin gas.

La diputada María Gabriela Hernández del Castillo, de la Asamblea Nacional, quien ha venido denunciando, desde hace diez años, los problemas ambientales por la quema de gas que se esparcen en la región, dijo que ya se había advertido de que sucedería esta situación.

En declaraciones para Elimpulso.com, la parlamentaria dijo que hace justamente un mes colapsó el Complejo Criógenico de Oriente, a donde era enviado el gas proveniente de la extracción petrolera y, en consecuencia, se dejó de procesar.

El problema se produjo al dañarse la Unidad de Fraccionamiento, donde se generaba ese combustible para uso doméstico e industrial.

Pero, ya la situación se venía agravando desde hace tiempo cuando el régimen decidió que Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) se ocupara del gas y sacara de la producción y cadena de distribución a las empresas privadas.

Inmediatamente comenzaron las dificultades para obtener el gas, por cuanto Pdvsa no supo asumir el compromiso que se le había encomendado, sino que surgieron los problemas de la distribución.

Ni en leña

Desde hace siete meses, cuando la escasez empezó a ser cada más intensa, la población de menores recursos, sobre todo de los barrios, que tampoco podían confiar en las cocinillas eléctricas por los continuos apagones, decidió utilizar leña para cocinar.

Pero, ahora, sobre todo en Monagas, donde han arreciado las lluvias, no se puede usar leña porque está humedecida.

Si ya habíamos advertido los problemas ambientales de la quema del gas y los del humo de la leña, ahora tenemos que señalar que la paralización de la producción de gas agrava mucho más la situación de los hogares porque no hay cómo cocinar los pocos alimentos que puede adquirir la gente, dijo la parlamentaria.

“La gobernadora de Monagas se ufanó de haber entregado 13.300 cilindros para gas, pero olvidó que la población del estado es de un millón de personas y que esos envases no satisfacen la necesidad, aunque por ahora no serán llenados porque sencillamente no hay gas”.

Este no es un problema solamente de Monagas, sino de todo el país, porque de nuestro estado salía ese combustible para toda Venezuela, afirmó la diputada Hernández del Castillo.