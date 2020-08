VIDEOS Explosión masiva sacude a Beirut y deja decenas de heridos #4Ago

Una enorme explosión sacudió el martes Beirut, la capital libanesa, hiriendo a varias personas y causando daños generalizados.

La explosión sacudió varias partes de la ciudad. Residentes reportaron ventanas rotas y la caída de techos falsos, incluso a kilómetros de distancia.

La prensa local informaba que la explosión fue en el puerto, dentro de un área donde se almacenan presuntos fuegos artificiales.

Según la agencia estatal, un incendio comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, en un almacén de explosivos, lo cual provocó una fuerte deflagración que pudo sentirse en toda la ciudad y sus suburbios.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

Another view of the explosions in Beirut pic.twitter.com/efT5VlpMkj

