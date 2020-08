¡Oficial! Rafael Simón Jiménez renuncia al CNE de Maduro #6Ago

Rafael Simón Jiménez confirmó a la periodista Elizabeth Fuentes que este jueves 6 de agosto presentó su renuncia al cargo de vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Lo que era un rumor, ahora es una realidad. Hoy presento formal renuncia de mi cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es una decisión que he meditado mucho porque siento que mi posición tan clara, comprometida y beligerante ante la situación del país, colide insalvablemente con la posición arbitral que implica el cargo de rector del CNE. Y como lo que he sido en esencia y desde muy joven es un luchador político, prefiero volver sin ataduras al terreno de la lucha democrática y electoral“, dijo Jimenez quien no descartó postularse como aspirante al parlamento venezolano, cuyas elecciones fueron convocadas para el 6 de diciembre de este año.

A continuación parte de la entrevista:

– ¿Nos puede dar razones más concretas? ¿Usted está de acuerdo en postergar el REP o potergar las elecciones?

– Mis opiniones desde el mismo día de mi nombramiento crearon resistencia y escozor no solo en el gobierno sino también en sectores de la oposición, porque por primera vez un rector del CNE asumía posiciones en el debate político. Pero yo sentía que ese era mi deber, sobre todo ser consecuente con planteamientos que he sostenido toda mi vida. Esos enfrentamientos fueron maserando mi posición de que mi estadía aquí era una especie de ” camisa de fuerza ” para expresarme con autenticidad

– ¿Es cierto que renuncia porque se va a lanzar como diputado por el estado Miranda?



-Yo ratifico mi adhesión a la salida negociada, democrática y electoral como única no solo deseable sino posible en la actual coyuntura que vive Venezuela. Y no tengo hasta ahora ninguna oferta legislativa concreta aún. Pero como parlamentario de muchos años, no descarto la idea de postularme a la próxima Asamblea Nacional.