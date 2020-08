Juan Requesens cumple 2 años secuestrado por el régimen #7Ago

Hoy se cumplen 2 años del secuestro de mi hermano Diputado @juanrequesens.



Toda Vzla sabe que Juan es inocente. No tienen pruebas que lo incriminen, no tienen argumentos ni pueblo, no tienen nada más que la persecución y la tortura.#Requesens2añosSecuestrado pic.twitter.com/MyqjvlQKSf