VIDEO Gasolina premium también se paga con tiempo de vida: 100 horas de cola en el este de Barquisimeto #7Ago

Especialistas no se equivocaron hace dos semanas cuando aseguraron que en Lara no hay gasolina para abastecer el parque automotor

El desabastecimiento de combustible se empieza a sentir con más fuerza en Barquisimeto y es que usuarios en la mayoría de las estaciones de servicio, bien sea con venta regulada o premium deben pasar al menos 4 días en una cola para intentar surtir gasolina.

En el este de la ciudad enormes colas se ven en todas las estaciones de servicio. Al menos en las tres estaciones de servicios en los alrededores de la Flor de Venezuela las colas parecen interminables. Allí los usuarios denunciaron que tienen casi 100 horas de colas y no han podido llenar el tanque de sus vehículos.

Las tres estaciones de servicio en la intersección de la Av. Venezuela con Av. Bracamonte tiene kilométricas colas de usuarios que guardan las esperanzas de surtir combustible a pesar de los 4 días que tienen en cola.

El común denominador son las denuncias por corrupción en las estaciones de servicios entre los encargados de las mismas y los funcionarios militares que custodia estos establecimientos.

La mayoría de los usuarios consultados por Elimpulso.com indicaron que el único día que no hay colas de carros “VIP” pagando a militares y funcionarios de otras instituciones para pasar primero que quienes tienen varios días tratando de llenar el tanque de su vehículo.

La indignación y la molestia se ve en usuarios que han permanecido en la cola sin poder asearse, comer a la hora o simplemente descansar. Efrén Quintero relató a Elimpulso.com la situación que vive desde el pasado lunes en horas en la noche. “No he comido, no me he bañado. Pensando en si los hijos habrán comido con lo poco que les deja uno en la casa. Esto no es vida. Es indignante que los funcionarios por unos cuantos verdes que lo hacen feliz a ellos causen la tristeza del pueblo”.

Mónica Mejías lleva menos tiempo en la cola, pero no es la primera vez que le toca durar más de 48 horas en espera por surtir gasolina. Esta vez se preparó con varios familiares y prepararon comida y bebidas para varios días, pues presumen que ante la falta de combustible tengan que pernoctar varias noches en la cola. “Mi esposo es diabetico e hipertenso y bueno cargo en el carro todo lo que necesito, pero no puedo dejar de echar gasolina porque ante cualquier emergencia debemos tener combustible”.

Mejías indicó que decidió hacer la cola en el este, pues perdió 3 días de cola en la estación de servicio que está en la carrera 15 con calle 51 pues cuando la gandola con gasolina llegó solo logró avanzar una cuadra porque “es más la gente que se colea y pagan el servicio VIP que los guardias tienen, que los que pudieron echar gasolina que hicieron días de cola”.

Cabe destacar que el director Ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Eudis Girot, alertó que la escasez de gasolina y la situación en materia petrolera que vive Venezuela es “muy delicada”.

Durante una entrevista radial con la periodista Diana Carolina Ruíz, Girot, aseguró que los trabajadores de PDVSA “estamos en el colapso operativo, por la situación de las refinerías. Los trabajadores han estado haciendo un serio esfuerzo por reactivar la refinería Cardón, pero las condiciones en que laboran son muy críticas, hace dos semanas sufrió dos incendios”, señaló.

Eudis Girot quien además es conocedor en el área técnica petrolera comentó que la gasolina que se está produciendo en Venezuela es de 83 a 86 octanos, destacando la “mala calidad” del producto. Asimismo, aseguró que la gasolina que llegó de Irán en el mes de mayo, se acabó. “Los tanques están vacíos. Eso daba para 250 millones de litros y si sacamos cuentas, todo el mundo daba razón que eso alcanzada para un mes o mes y medio de distribución”.