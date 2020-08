Juan Vilera: ¿Quién va a investigar ExClé? #8Ago

Tras renunciar a la vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral, el doctor Rafael Simón Jiménez, públicamente pidió que sea investigado el contrato suscrito por ese organismo y la empresa ExClé Sociedad Anónima, con el fin de prestar el servicio tecnológico de las elecciones parlamentarias, convocadas para el 6 de diciembre.

“¿Quién va a investigar ese contrato?”, preguntó el doctor Juan Vilera, diputado por el estado Lara a la Asamblea Nacional y exdirector nacional para organismos electorales regionales del CNE.

De esa negociación no se sabe nada, dijo el profesional del Derecho al declarar a Elimpulso.com. El propio doctor Jiménez dijo a este medio ayer que ese contrato lo había firmado Tibisay Lucena antes de dejar la presidencia del CNE. Sin embargo, no ofreció detalles del mismo.

No me atrevo a afirmar, pero si presumo que ese fue uno de los motivos por los cuales el vicepresidente renunció al cargo, porque vio que en ese organismo no hay oportunidad de averiguar nada de lo que en ese ente ocurre, mucho menos los negocios que se hacen.

Sobre la empresa que ahora se encargará de las parlamentarias, la ExClé Sociedad Anónima, sabemos que su origen es portugués y que comenzó sus operaciones en Buenos Aires, Argentina, en 1998 y seis años después instaló sus oficinas en Caracas.

Desde entonces ha tenido contratos con organismos públicos venezolanos, como el cobro de impuestos para la alcaldía Libertador de Caracas, el Banco de Venezuela y, por supuesto, el CNE.

Esta empresa fue la que se ocupó de colocar las captahuellas en las últimas elecciones en las que participó Hugo Chávez y cuando Smartmatic denunció que hubo fraude en las votaciones para la Constituyente de Nicolás Maduro, quedó como la indicada para los demás procesos electorales del régimen.

Muchos se preguntan cuál va a ser el sistema electrónico que será utilizado, porque desde el año 2017 no puede ser usado el de Smartmatic, la respuesta es muy sencilla el régimen improvisará o hará lo que pueda, porque ya las directivas del CNE han dicho que el proceso automatizado será cien por ciento.

De modo, pues, que aunque Exclé Sociedad Anónima no tenga experiencia en un proceso electoral, que no sea la colocación de captahuellas, ya tiene el contrato para hacerlo, aunque se desconoce el monto, las características y demás detalles del documento.

Ellos, dijo refiriéndose tanto al Ejecutivo como al TSJ y el CNE, violan la Constitución, las leyes y normas que existen en todas sus decisiones y, naturalmente, para un proceso electoral, cuyos resultados han sido dados ya por adelantado por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien en discurso del 5 de julio, dirigiéndose a los factores de oposición, dijo

“No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos: anti imperialista, revolucionaria y bolivariana”.

Creo que si el doctor Rafael Simón Jiménez es lanzado como candidato a diputado por su estado natal, Barinas, le estará haciendo el juego al régimen, ya que el fraude lo cantó claramente Padrino López, quien es el responsable del Plan República y, como tal, movilizará los militares por todas partes para que Maduro tenga su propia Asamblea Nacional, que, indudablemente, los países democráticos del mundo no reconocerán.