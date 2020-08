Productores agrícolas en Cubiro pierden sus cosechas por escasez de gasolina #9Ago

En un contacto telefónico a Elimpulso.com, la dirigente social en Cubiro, municipio Jiménez, Laura Martínez, denunció que debido a la aguda escasez de gasolina que se persiste en el estado Lara los productores agrícolas de esa localidad han perdido sus cosechas.

Martínez reveló que muchos establecimientos de comida en Cubiro han tenido que cerrar sus puertas porque no hay suficientes alimentos.

“Los productores están perdiendo sus cosechas y no pueden regarla porque no hay gasolina. Además, las bodegas están casi vacías porque los comerciantes no tienen como salir a buscar los alimentos por falta de combustible. También las personas aquí han presentado situaciones de salud y no han podido salir por falta de gasolina. Es bastante preocupante lo que está sucediendo aquí en el municipio Jiménez“, manifestó.

Por otro lado, indicó que este domingo 9 de agosto los productores agrícolas decidieron hacer la cola para abastecer sus vehículos de gasolina como protesta para que las autoridades municipales atiendan esta contingencia con el suministro de combustible.