Cuerpos policiales ingresan a LUZ para resguardar instalaciones

En reunión con los representantes de los cuerpos policiales, este viernes las autoridades de la Universidad del Zulia (LUZ) aprobaron el ingreso de estos organismos de resguardo a las instalaciones de esta Alma Máter para acciones de vigilancia ante el azote de la delincuencia.

Así lo informó Judith Aular, rectora encargada de LUZ, en entrevista con La Verdad a través de la cual notificó que el ingreso de los policías se acordó durante un encuentro de las cuatro autoridades universitarias con la Dirección de Seguridad Integral (DSI), el representante del ministro de educación superior, el secretario de la autoridad universitaria, el comisionado de seguridad de la Gobernación, Ricardo Lugo; los comandantes de Polimaracaibo, del Cpbez y de la Policía Nacional.

“Se llegaron a acuerdos para hacer operativos dentro del espacio universitario. Elaborarán una sala situacional. A partir de este momento, Polimaracaibo estará dentro del recinto universitario, en las adyacencias las 24 horas del día. Es un plan de acción en los distintos espacios de los cuadrantes de acceso a la institución. Estarán tanto por fuera como adentro, por la carretera que bordea las facultades. Es un programa de seguridad permanente. No solo estará Polimaracaibo, sino también la Policía Nacional, el Cpbez y el Cicpc. Harán enlace con la Guardia Nacional para coordinar de manera estratégica un plan de acción. No estarán todos los organismos al mismo tiempo en las instalaciones, sino que entre ellos van a coordinar el tiempo que cada uno esté en la institución para la seguridad de la universidad. Harán inteligencia porque ya ellos tienen información de cuáles son los grupos amados”, expuso Aular en entrevista concedida a este medio, destacando que todas las acciones estarán coordinadas bajo un protocolo elaborado por la DSI.

Y es que ante la falta de presupuesto, la relación con las compañías de vigilancia es nula. “Desde 2019 teníamos dos empresas de vigilancia de carácter privado. Con ellos, se cubrían todas las áreas, pero desde el 2019 no llegan los recursos para pagarles. En agosto de retiraron de los espacios con una deuda inmensa que no se ha pagado”, declaró la rectora.

Notificó que a la fecha, más de 30 áreas de la universidad han sido desmanteladas, y que el azote del hampa se ha visto empeorado ante la soledad de las instalaciones por la cuarentena, no solo por la ausencia de los estudiantes, sino también del personal de vigilancia: 60 por ciento renunció para irse del país y del 40 por ciento que queda, 20 por ciento no puede llegar al trabajo por no poder trasladarse debido a la falta de transporte por el déficit de gasolina.

Por momentos, el poco personal que asiste a las instalaciones, tiene que salir corriendo ante la presencia de grupos armados que hacen disparos para amedrentarlos.

“Más de 30 áreas han sido desmanteladas. El Consejo Central de Pregrado, lo desmantelaron por completo. En las cátedras libres entraron en tres oportunidades. Se metieron en Dirección de Cultura, en todas las facultades. La Facultad de Ciencias es la más afectada, y luego está la de Ciencias Veterinarias. En lo que va de este mes (agosto), han entrado como cuatro veces las bandas armadas, son hasta 20 personas armadas que hacen disparos y nuestro personal (vigilantes) tiene que salir corriendo porque no tiene armamento”, declaró.

-¿Qué responde a los sectores que afirman que el ingreso de los cuerpos de seguridad atenta contra la autonomía universitaria?-

-Los primeros que solicitaron a los cuerpos de seguridad del estado fueron los estudiantes. Hay varios videos en redes donde el sector estudiantil llama a los cuerpos de seguridad del estado para que cumplan con la Ley de Universidades. Esta Ley es clara en su artículo 7 donde establece que es responsabilidad de los cuerpos de seguridad resguardar la universidad-

-Cuál es la situación actual de la universidad?-

-Es muy difícil. No tenemos gasolina, hay problemas de agua, de electricidad, de transporte y de efectivo, que no permite que nuestro personal llegue a sus sitios de trabajo. Se suma la suspensión de actividades por la pandemia. Estamos atravesando una situación muy difícil por la falta de recursos. El presupuesto del año 2020 no ha llegado para el sostenimiento de la universidad. El funcionamiento de LUZ está en cero. No están llegando los recursos suficientes para los convenios contractuales. En las clínicas no atienden a los trabajadores, tampoco se están cubriendo los costos de servicios fúnebres y se han muerto muchos. En febrero pasado solicitamos 16 mil millones de bolívares, pero solo llegaron tres mil millones. Además, las tablas salariales del personal administrativo y obrero, se mantienen con unos sueldos tan miserables que no alcanza ni siquiera para la cesta básica. Como consecuencia, la diáspora de nuestros profesores más calificados, administrativos y obreros ha sido inmensa. Tenemos problemas para que el personal pueda llegar a sus sitios de trabajo. Debido a la pandemia solo está asistiendo el personal de recurso humano, de administración, de vicerrectorado, de algunas otras áreas esenciales y también los pocos vigilantes que quedan. De toda la flota de buses que teníamos, actualmente solo hay un bus con el que se trae y se lleva a los trabajadores a sus casas, ya que sabemos que no pueden movilizarse por falta de transporte y de gasolina. Hace 20 años que no recibimos un bus nuevo. Lo más grave es que una semana antes de salir de vacaciones se pagaba completo el bono vacacional, pero este año solo enviaron el 44 por ciento del bono. De resto solo dicen que lo van a enviar, pero no cuándo-

-¿De cuánto es el déficit de personal?-

-En todas las facultades y núcleos se necesita personal, por eso en todas estamos haciendo concursos. En cuanto a profesores, en toda la universidad, hay un déficit de entre 30 y 40 por ciento. En cuanto a personal administrativo, es de 90 por ciento. En la Dirección de Seguridad es de 60 por ciento-

-¿Cuál es la facultad más afectada por este déficit?-

-La Facultad de Ingeniería. Allí se necesitan más de 20 por ciento de profesores-

-Dice que la diáspora ha sido importante, ¿De cuánto es la matrícula estudiantil actualmente?-

-No puedo dar un aproximado porque estamos en proceso de inscripción-

-¿Pero de cuánto era la cifra de estudiantes al último cierre?-

-Era como de 35 mil estudiantes-

-¿Cuántos estudiantes habían hace por lo menos cinco o 10 años?-

-En el 2008, teníamos 64 mil estudiantes-

-¿A qué adjudica esta baja en la matrícula?-

-A la crisis económica del país. Sin embargo, ahora seguro vamos a tener una matrícula mayor porque se está dando la modalidad a distancia-

-¿Cuánto dinero necesita la universidad para recuperarse?-

-Con la situación en todas las áreas, se necesitan como cuatro millones de dólares para solventar los problemas de infraestructura, buses, cumplimiento de personal y otros-

-Ante esta falta de recursos, ¿Qué solicitudes han hecho al Ministerio de Educación Superior?-

-Por lo menos una vez a la semana envío comunicaciones al ministro César Trompiz y a la Opsu, solicitando los recursos para cubrir las deudas correspondientes y el apoyo a los servicios estudiantiles. Antes teníamos comedores, se daba un buen pago por las residencias. Todo eso se debe. Las providencias estudiantiles están afectadas totalmente, muchas veces los estudiantes no quieren las becas porque no les alcanza para nada. Supuestamente era un salario mínimo, pero no les llega-

-Si en una frase, le pidiera definir la situación actual de LUZ, ¿Qué me diría?-

-La universidad ante la adversidad se crece. Te digo esa frase porque ante todo esto que te he icho, la universidad no ha dejado de atender a sus estudiantes. Hemos hecho siete Consejos Centrales de Pregrado. La mayoría de las facultades que están terminando sus cursos intensivos y que dieron clases sin ningún problema. Ahora comienzan los recursos vacacionales. Ante esta situación terrible que tenemos, nuestros estudiantes y profesores están echando para adelante-

-¿De cuánto es la deuda de la universidad?-

-Es inmensa, todos los días cambia. Para marzo en salud, eran 16 mil millones de bolívares, ahorita no sé de cuánto-

¿Han recibido respuesta por parte del Ministerio ante sus solicitudes?

-Nada. Lo que dicen es que pronto van a resolver-

-Debido a la pandemia las clases seguirán a distancia, pero ¿Qué pasará con aquellos estudiantes que no tienen computadora ni Internet para estudiar?-

-Se están dando los cursos atrasados de tal manera, que el estudiante se pueda nivelar. A aquellos que no pueden hacer la modalidad a distancia no se les aplica el RR-

¿Cuál es su mensaje a los nuevos ingresos, a esos estudiantes que entran a LUZ en medio de esta crisis?-

-Se están instalando operativos desde Secretaría con inscripciones virtuales, de tal manera, que luego podrán entregar sus documentos de manera presencial, pero esto será cuando permitan una flexibilización de la cuarentena. Deben entregar las notas de bachillerato, el certificado de la prueba Opsu, copia de la cédula de identidad y el título de bachiller. En casi todas las carreras hay cupos, menos en medicina-

-Para cerrar, ¿Cuál es su mensaje para nuestros lectores?-

-Quiero decir que no solamente LUZ, sino que todas las universidades estamos en la misma situación con la delincuencia y la falta de presupuesto. Tenemos es una gran responsabilidad con nuestros estudiantes de abrir todas las oportunidades posibles-

